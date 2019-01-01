2019’un ilk bebeği Muhammet Ali, 3 kilo 900 gram ağırlığında doğdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019’un ilk bebeğini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeği Muhammet Ali’yi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elif, Enes Eser çifti yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya getirdiği 3 kilo 900 gram ağırlığındaki Muhammet Ali adı konulan bebeği ziyaret etti. Türkiye’de sezaryen doğumun giderek arttığını belirten Bakan Koca, “He yıl ülkemizde bir milyondan fazla doğum gerçekleşmekte ama bu doğumların önemli bir kısmı her geçen gün sezaryen doğum şeklinde olmakta şu an yüzde 54’lere çıkan özellikle kamuda özellikle geldiğimiz noktada daha stabil olan ama özel kuruluşlarda bu oranların daha da yükseldiğini görüyoruz.

Sezaryen aslında bir doğum şekli değildir. Sezaryen, anne ve bebek için sağlıkla alakalı zorluk olduğu zaman yapılan cerrahi bir müdahale. Olması gereken normal doğum yani doğal dediğimiz doğum. Biz özellikle normal doğumun faydalarını, sezaryenin zorluklarını da biliyoruz. Özellikle bebek açısından, bebeklerde solunum sıkıntısının, yoğun bakıma geçişin daha fazla olduğu ve normal doğumda bu sıkıntıların daha az görüldüğü, çocuğun bağışıklık ünitesinin daha erken devreye girdiğini ve fayda görüyor olduğunu görüyoruz. Bunu gibi bir çok konuda normal doğuma teşvik sezaryen doğumla yapılan ameliyatların daha da azaltmak üzere özellikle ebelik mesleğini, gebelik ve doğum sürecinin merkezine yerleştirmek istiyoruz ve bu çerçevede özellikle ebelik ordusunu oluşturmak ve görev tanımlarını yeni dönemde genişletmek istiyoruz” dedi. Bakan Koca, iyi yıllar dileklerini ileterek hastaneden ayrıldı. Haber-Kamera: Ömer HASAR / İSTANBUL DHA

DİYARBAKIR’DA 2019’UN İLK BEBEĞİNE ESMA ADI VERİLDİ

Diyarbakır’da yeni yılın ilk bebeği, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde Ebru ile Hüseyin Bal çiftinin saat 00.00’da dünyaya gelen Esma adındaki bebek oldu. Bebeğe, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Attila’nın eşi Lütfiye Atilla tarafından altın takıldı.

Diyarbakır’da yeni yılın ilk bebeği, 2019 yılının ilk saniyelerinde dünya gelen Esma bebek oldu. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıklar Hastanesi’nde, Ebru ile Hüseyin çiftinin ilk çocuğu olan Ebru bebek, yeni yılın ilk saniyelerinde hayata gözlerini açtı. Sağlıklı bir halde dünyaya gelen Ebru bebeğe, Diyarbakır’da 2019 yılında doğan ilk bebeği olmasından ötürü Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Attila’nın eşi Lütfiye Atilla, hastanede ziyaret edip, altın taktı. Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)

MERSİN’DE 2019’UN İLK BEBEĞİ SÜLEYMAN OLDU

Mersin’de 2019 yılının ilk bebeğinin ismi Süleyman oldu. Bebeğin kulağına ezan okuyup, ismini koyan İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, bebeğe çeyrek altın taktı.

Çiğdem-Muhammet Taş çiftinin 3’üncü çocukları, yeni yılın ilk dakikalarında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya geldi. Saat 00:01’de doğan bebeğin kulağına ezan okuyan İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, ailenin isteği üzerine bebeğin ismini Süleyman koydu.

Duygularını dile getiren anne Çiğdem Taş, “Sağlıkla dünyaya geldiği için çok mutluyum. Yılın ilk bebeği, hepimize huzur ve mutluluk getirir inşallah bu yıl. Mutluyum. Süleyman koyduk adını. Doğum tarihi bu döneme denk geliyordu. Tam tarihiydi. 30 Aralık olmasını bekliyorduk biz. 1 gün geçti, bugün dünyaya geldi” dedi.

Süleyman bebeğe bir çeyrek altın takan Dr. Sinan Bahçacı ise “31 Aralık’ta ilk bebeğimizi kutlamak için Şehir Hastanemize geldik. İlk bebeğimizin adı Süleyman. 3 buçuk kilo olarak normal doğumla dünyaya geldi. Sağlıklı, yakışıklı bir bebek oldu. İnşallah 2019 yılında da nice güzel bebeklerimizin olması dileği ile. 2019 yılının ülkemize, dünyaya ve müslüman alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu. Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

BURSA’DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ GÖKÇE OLDU

Bursa’da 2019 yılının ilk bebeği İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Saat 24.02’de 3 kilo 400 gram olarak dünyaya gelen kız bebeğine Gökçe adı konuldu.

Bursa’da 2019 yılının ilk bebeği İnegöl ilçesinden Gökçe bebek oldu. İnegöl Devlet Hastanesi’nde saat 24.02´de dünyaya gelen Gül ve Batuhan Top çiftinin 3 kilo 400 gram ağırlığındaki bebeğine Gökçe adı verildi. Yılın ilk bebeğini ziyarete gelen AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz, Kaymakam Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve yönetim kurulu üyeleri, Gökçe bebeğe altın taktı. Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

MALATYA’DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ ‘FATMA NİSA’

Malatya’da 2019’un ilk bebeği, saat 00.08’de dünyaya geldi. Aile, kız bebeğe ‘Fatma Nisa’ ismini verdi.

Doğum için Malatya Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniği’ne getirilen Raziye Kızılarslan, (39), saat 00.08’de kız bebek dünyaya getirdi. Sağlıklı olduğu belirtilen, 3 kilogram ağırlığındaki bebeğe ‘Fatma Nisa’ ismi verildi. 4’üncü bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan Raziye Kızılarslan, 2019 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Raziye Kızılarslan, 2019 yılının kendilerine uğurlu geldiğini ifade ederek, “3 kızım vardı, bu dördüncü kızım oldu. Kızlarım güzel ve akıllı. İnşallah yeni doğan kızımda öyle olur. Allah herkese bu duyguyu yaşatsın. Hekimhan’dan beni 112 Acil Servis ekipleri getirdi. Kar yağışı vardı, 3’üncü kızım ambulansta doğdu. Fatma Nisa 2019 yılının ilk bebeği oldu, inşallah kaderi de güzel olur. Kızım şanslı, sizlerle de tanıştı, adı da Fatma Nisa. Hem peygamber efendimizin kızının adı hem de kaynanamın adı. Ben rüyamda 4 kızım olduğunu gördüm” diye konuştu.

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Murat Altındağ doğumun zor geçtiğini belirterek, “Annenin gayretiyle kız bebeği 3 kilo 130 gram olarak dünyaya geldi. Herhangi bir sorun olmazsa yarın taburcu olacaklar” dedi. Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

SAMSUN’DA 2019’UN İLK BEBEĞİ

Samsun’da 2019 yılının ilk bebeği saat 00.04’de Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet binasında dünyaya geldi. 3 kilogram ağırlığında doğan kız bebeğe Nehir adı konuldu.

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hizmet binasına doğum sancılarının tutması üzerine gelen Sevgi Bayraktar hemen doğumhaneye alındı. 1 yıllık evli olan Sevgi (18) ve Hakan (24) Bayraktar çiftinin kız bebekleri saat 00.04’de dünyaya geldi. 2019’un ilk bebeğine Nehir ismi verildi. 3 kilogram ağırlığında 50 santimetre boyunda olan bebek, ailesini büyük sevince boğdu. Anne Sevgi Bayraktar, çok mutlu olduklarını söyleyerek, “1 yıllık evliyiz. İlk bebeğimi bugün kucağıma aldım, çok mutluyum. İlk defa anne oldum çok güzel bir duygu” dedi. Babaanne Menşure Bayraktar ise “Çok heyecanlıyız. Gelinimin sancısı tutunca apar topar hastaneye getirdik. Yeni yılın ilk bebeği olarak torunum dünyaya geldi” diyerek çok mutlu olduklarını ifade etti. Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)