BU yıl dünyayı değiştirecek en önemli 5 teknolojiyi paylaşan Anker Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Cem Bodur, veri kullanımının öneminin çok daha artacağını belirterek “Müzik uygulamaları, verileri kullanıcılarına daha iyi bir müzik deneyimi yaşatabilmek için analiz ederken, teknoloji lideri firmalar ise veriyi sürücüsüz araçlar geliştirmek için kullanıyor” dedi.

Teknoloji yalnızca aletleri değil, içinde bulunduğumuz yapıları da bellekli hale getiriyor. 2019 senesinde tüketici elektroniğine işaretini vuracak trendlerin aşikar olduğunu ifade eden ve araştırma şirketlerinin öngörülerinde bellekli alet ve aletlerin ön plana çıktığını vurgulayan Anker Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Cem Bodur, 2019’da tüketicilerin hayatını etkileyecek en önemli 5 teknoloji hakkında bilgi verdi. Bodur, sipariş getiren sürücüsüz aletlerin veya cebe girebilecek durumda projeksiyon aletlerinin yaşamımıza girmeyi beklediğini ifade etti.

AKILLI SİSTEMLER KULLANICISINI DAHA İYİ TANIYACAK

Teknoloji şirketlerinin verinin gücünden farklı biçimlernde faydalanmayı amaçladığını ifade eden Anker Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Bodur, “Müzik uygulamaları, verileri kullanıcılarına daha iyi bir müzik deneyimi yaşatabilmek için çözümleme ederken, teknoloji lideri şirketler ise veriyi sürücüsüz aletler geliştirmek için kullanıyor. Kullanıcısını her geçen gün azıcık daha iyi tanıyan ve kendini onun tercihlerine göre devamlı olarak güncelleyen yeni bellekli sistemler, enerjisini veriden alan teknolojik aletler ile birlikte, tüketicilerin yaşamını her geçen gün azıcık daha kolaylaştırıyor. Bu trend, çabuk gelişimine 2019 senesinde da devam edecek” diye konuştu.

SİPARİŞLERİ SÜRÜCÜSÜZ ALETLER GETİRECEK

Trafikte kendi kendine yol alan sürücüsüz aletler için daha erken olduğunu dile getiren Bodur, “Ancak konu kısa mesafe sipariş teslimatına geldiğinde sürücüsüz aletleri yakında kullanmaya başlayabiliriz. sürücüsüz araçlar, siparişini verdiğimiz pizzayı kolaylıkla evimize getirebilir. Gideceği mesafe belli bir alan içinde olduğundan, kontrollü bir biçimde yol alarak görevini başarıyla tamamlayabilir. Sürecin komple otomatik hale gelmesi maliyetleri azaltacağından, şirketler müşterilerine çok daha uygun fiyatlarla hizmet verebilir. Teknolojiye öncülük eden şirketlerin yapmış olduğu pilot çalışmalar, yeni seneyle beraber sürücüsüz sipariş teslimatı devrinin çok da uzak olmadığına dair önemli ipuçları barındırıyor” dedi.

PROJEKSİYON ALETLERİ KÜÇÜLECEK

Sayısı çabucak artan bellekli ofislerde, ısıtma ve aydınlatma gibi sistemler anlık olarak otomatik bir biçimde denetim ediliyor. Yeni geliştirilen sensörler sayesinde, bellekli iş bölgeleri çalışanları tanıyor, ortamın ısı ve aydınlatma gibi değişkenlerini herkesi memnun edecek hale getiriyor. Ses ve hava kirliliğini ölçüyor, gerektiğinde yöneticileri uyarıyor. Akıllanan ofisler ile hantal projeksiyonların devrinin de sona erdiğini kaydeden Bodur, “Nebula’nın ürettiği yeni bellekli projeksiyon sistemi Capsule ile projeksiyon aletleri cebe giriyor. Kola kutusunu andıran tasarımıyla Capsule, küçük bedeniyle bütün projeksiyon gereksinimlerine çözüm oluyor, ofiste sunum yapmak çok daha kolay hale geliyor. bellekli ofisler, kablo kargaşasından kurtulmak için ise Anker’in taşınabilir güç birimleri ve kablosuz şarj aletlerinden faydalanıyor; çalışma masaları rahat bir nefes alıyor” diye konuştu.

KONTROL İÇİN HASTANEYE GİTMEK KOŞUL OLMAYACAK

“Ufak bir denetim için hastaneye gitme dönemi, bellekli aletler yardımıyla yakında komple sona erecek gibi görünüyor” diyen Bodur, “Firmaların geliştirdiği bellekli sağlık kitleri, kullananların durumunu yakından takip ediyor, gerektiğinde onlara uyarma veriyor. Kullanıcılar teknoloji yardımıyla diledikleri an sağlık durumlarını denetim edebiliyor, gerektiğinde bellekli aletler üstünden hekim ve psikologlardan özel destek alıyor. bellekli teknolojiler sayesinde, sağlık merkezlerine ulaşmakta engel yaşayan insanlara seçenek sağlanıyor, yüksek maliyetli rutin kontroller çok daha ulaşılabilir hale geliyor” ifadelerini kullandı.

“HARİTALANDIRMA SİSTEMİNİ KULLANAN BELLEKLİ ALETLERİN SAYISI ARTACAK”

Akıllı telefonlardaki haritaların, yeni senede daha da bellekli hale geleceğini vurgulayan Bodur, “Sadece gidilmek istenen yeri göstermekle kalmayacak, kullananların neye ihtiyacı olduğunu öğrenip ona uygun tavsiyelerde bulunacaklar. Böylece kullanıcılar gitmek istedikleri yere çok daha çabuk gidecek, aradıkları şeyi çok daha kolay bulacak. Haritalandırma teknolojisinin getirmiş olduğu yenilikler yalnızca trafiğe has değil. bellekli aletler da bu gelişmelerden faydalanıyor, kullanıcılara ev temizliğinde destekci olan Eufy RoboVac gibi bellekli süpürgeler bu teknolojiyi kullanıyor. 2019’da haritalandırma sistemini kullanan bellekli aletlerin sayısı artacak” dedi.