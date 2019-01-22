2019 Popüler Mobil oyunlar açısından oyuncuların beklentilerini fazlası ile karşılayacak!

2019 Popüler mobil oyunlar gelişirken PC oyuncuları da merak etmesin onlar için de oyun grafikleri ve oyunlar güncelliğini koruyor…

2019’da popüler mobil oyunlar ilgiyi kaybetmiyor ve yeni oyunlar geliyor. Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte bilgisayar oyunları ile yarışacak derece de grafiklere, kaliteye, içeriğe sahip olan mobil oyunlar oyun severlerin gözdesi haline geldi. Mobil oyunlar geliştikçe PC oyunları ve grafikleri de boş durmuyor.

Dünyanın en başarılı mobil oyunlarının sırrı

Dünyanın en başarılı mobil oyunlarının başarılı olmasındaki en büyük etkenlerinden ilki grafikleri. Oyuncular oynadıkları mobil oyunun görüntü kalitesi ne kadar kaliteli ise oyuna olan ilgisi o derece fazla oluyor.

Diğer bir önemli faktör de oyunun kurgusu, birçok mobil oyun, kurgusu olmadığı için oyun severler tarafından bir süre sonra can sıkıcı duruma gelebiliyor. Oyundaki bu sıkılmayı engellemek isteyen mobil oyun tasarımcıları da en geniş haritalara, en geniş oyun kurgusuna sahip olabilmek için bir yarış içine kaçınılmaz olarak giriyorlar.

Oyunun basit ve anlaşılabilir olması oyuncular için önemli etkenler arasında. Oyunun anlaşılabilir olması uzun vadede başarı için oldukça önemlidir. Kullanıcıların oyuna başladıkları andan itibaren ne yapmaları gerektiğini ve nasıl oynayabileceklerini anlaması gerekir.

Tasarlanan mobil oyunun başarılı olmasındaki diğer bir etkende oyuncuların oyun içerisindeki problemlere yönelik yaptığı yorumları dikkate alıp yeni güncellemeler ile oyundaki sorunların çözülmesi.

Dünya’da en çok oynanan mobil oyunlar



Fortnite

Fortnite: Her geçen gün popülerliğini arttıran Fortnite dünyada en çok oynanan mobil oyunlar arasında. Fortnite, oyuncuların dört kişiye kadar takım kurup sayısız görev yaptığı bir oyun. Fortnite’da düşman zombiye benzeyen yaratıklar arkadaşlarınızla kurmuş olduğunuz takımla beraber rastgele oluşturulan haritada kaynak toplayarak görevleri yerine getirirken size karşı gelen düşman saldırılarını da püskürtmek. PUPG ile benzerlik gösteren oyunun en büyük farkı ise oyuncuların haritada kaynak toplayarak yaptıkları inşaatlar.

Yeni silahları, zorlukları ve oyun modlarını ortaya çıkaran, daha fazla arcade tarzı içermesiyle, erişilebilir bir estetik ve haftalık güncellemeyle, bu oyunun her zamankinden daha sıcak olmasına şaşmamalı. Mobil versiyon, parçalarınızı konsollardan ve PC versiyonundan bile taşıyabilir.

PUBG Mobile: Türkiye’de de oldukça popüler olan oyunda 100 oyuncu bir uçak içerisinde haritanın üzerinden geçiyor ve oyuncu istediği yere paraşütle iniyor. Yere indikten sonra silah ve teçhizat toplamak için her yeri araştırmak. Maç boyunca hayatta kalmanın amaç olduğu oyunda silah, mermi toplamak ve diğer oyuncuları öldürmek gerekiyor. Maç sonunda hayatta kalan takım veya kişi maçı kazanmış sayılıyor. Arkadaşları ile mobil oyunda vakit geçirmek isteyenler için PUBG tam da aradığınız oyun.



Mobile Legends

Mobile Legends: Mobile Legends 5’e 5 online bir oyun en çok oynanan mobil oyunların başında geliyor. Peki Mobile Legends’in başarı sırrı ne? Mobile Legends diğer mobil oyunlara göre oldukça kontrol kolaylığı sağlayan bir mobil oyun. Oyun içerisinde bir kahramana kilitlenme veya en az canı bulunan rakibe odaklanma gibi özellikleri bulunan oyun diğer mobil oyunların bir adım önüne geçiyor.

MOBA türünde herhangi bir oyun oynadıysanız, bu oyunu da kavramanız oldukça kolay olacaktır. Sıralama sistemi ve bir çok oyun modu bulunan Mobile Legends sizi sürekli bazı oyunlar gibi sürekli olarak oynamak zorunda bırakmıyor

Diablo Immortal: Diablo Immortal mobil oyun çıkaracağı açıklaması yaparak gündeme gelmişti. PC oyuncularının tepkisini alan Diablo Immortal yetkililerinden yapılan açıklamada Cheng Diablo Immortal’ın mobil oyun olma sebebi olarak serinin PC ve konsolda gayet iyi durumda olmasını ve büyüyen mobil oyun pazarının iyi bir genişleme alanı olmasını gösterdi.

Tüm bu eleştirilere rağmen oyunun yayınlanan görsellerinde Diablo Immortal’ın grafik, oyun kurgusu anlamında ne kadar başarılı olduğu açıkça görünüyor şimdiden oyun severler bekleyişte.



Clash of Clans

Clash of Clans: Strateji oyunlarının kuşkusuz en popülerlerinden biri olan Clash of Clans size ait olan köyü geliştirip diğer köylerle savaşmayı amaçlayan bir tür. Oyunda para mantığı ile işleyen altın, iksir, kara iksir ve taşlar bulunmakta bunlarla köyümüzde ki binaları geliştirip diğer oyuncularla savaşmak için ön hazırlıkta kullanıyoruz.

Oyundaki en önemli bina köy binasıdır. Ayrıca yeni binalar inşa etmek ve var olanları daha da üst seviyeye çıkarmak için köy binasın yükseltmeniz gerekir. Eğer düşman size saldırıp sadece köy binasını yıksa bile kazanmış sayılır. Bu nedenle köy binalarını duvarlar ve savunma öğeleri ile iyice korumalıyız. Çünkü köy binasını yıkamayan bir düşman yüzde yüz kazanmış sayılmaz.

Strateji oyun severler için kuşkusuz en güzel mobil oyun.

PC Oyuncuları’da merak etmesin onlar için de oyun grafikleri ve oyunlar güncelliğini koruyor…

Dünyanın en başarılı mobil oyunlarını inceledik peki dünyanın en çok oynadığı PC oyunlarının başarı sırları neler oyuncular en çok hangi PC oyunlarına yöneliyor. En çok oynanan PC oyunları hangileri, online oyunların oyun dünyasında ki yeri ne, oyun severler için hazırladığımız yazımızda PC oyunlarını inceliyoruz.

Hepimiz küçükken atari oyunları oynadık elimizde bir tabanca ile televizyon ekranındaki kuşları vurmaya çalıştık, Mario’yu oradan oraya zıplattık. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte atarilerin yerini bilgisayar oyunları aldı günümüzde birçok oyunun milyonlarca oynayanı var hatta bu oyunların bol ödüllü turnuvaları bile bulunuyor.

Dünya’nın gündemine oturmayı başarmış birkaç bilgisayar oyunu.

League of Legends: Türkiye’de çoğu oyuncunun LOL olarak adlandırdığı League of Legends rekabete dayalı moba tarzı online bir oyundur. İki takımın karşı karşıya geldiği bu oyunda çeşitli özelliklere sahip kahramanlar bulunmakta. İki takım oyuncuları geliştirdiği taktiklerle karşı takımın kulesini almaya dayalı bir online oyun olan League of Legends’ın milyonlarca çeşitli ülkelerden oyuncusu bulunmakta.

League of Legends dünya genelinde yaptığı online turnuvalarda dağıttığı ödüllerle de adından söz ettirmeyi başarmış bir oyun. Geçmiş yıllarda yaklaşık olarak 2 milyon dolar ödül dağıttı.

GTA 5: Rockstar Games tarafından çıkarılan Grand Theft Auto ilk oyunundan bu zamana kadar popülerliğini her zaman korumuş bir oyun. Çok köklü ve eski bir geçmişe sahip olan oyun GTA’nın beşinci serisinde olaylar Los Santos şehrinde geçiyor.

Oyun içerisinde üç ana karakter olan Franklin, Trevor, Michael bulunmakta bu karakterlerin her birinin oyun içinde farklı çevreleri, farklı kişilikleri, farklı özellikleri bulunuyor.

GTA serisinin son oyunu olan GTA 5’in coğrafi alanı büyük ve geniştir. Dağlar, nehirler, göller, okyanuslar, askeri üsler, plajlar, tarım arazileri, ormanlar, çöller ve yoğun kentsel ortamlar mevcuttur.

CS GO

CS GO: Counter Strike serisinin önceki oyunları gibi Global Offensive, görev tabanlı birçok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunudur. Daha önceki serilerde olduğu gibi oyuncular ilk önce görevleri tamamlamak veya düşman takımı yok etmek için teröristler veya terörle mücadele ekibi Counter-Terrorists takımlarından birini seçerler. Tur bitmeden ölen oyuncular, dirilmek için turun bitmesini beklemek zorundadır. Oyuncular önceki turdaki performansına göre alacağı parayla silah ve ekipman satın alabilir. Counter Strike oyunu serisinde rütbe sistemi oyuna Global Offensive ile gelmiş bir yeniliktir. Bu sistemin amacı oyuncular arasında hem bir rekabet yaratmak hem de oyunda kendi seviyesine denk kişilerle mücadele etme imkanı tanır oyuncuya.

PlayStation son dönemlerde oyun dünyasına hızlı giriş yapan bir oyun aracı bir çok oyuncunun tercihi olmasında ki ana nedeni elbette büyük ekranlara bağlanan playstationun görüntü kalitesi. Bilgisayar oyunu olmasına rağmen daha çok PlayStation’da oynanan iki futbol oyunu FIFA19 ve PES19’u inceledik.

FIFA 10 years challenge

PES 2019: Futbol oyunlarını sevenlerin sürekli FIFA versiyonu ile karşılaştırdıkları bir oyun olan PES FIFA serisi karşısında 2013 yılında eline geçirdiği üstünlüğü FIFA serisinin takım lisanslarını eline almasıyla kazanılan üstünlük yavaş yavaş kaybedilmeye başlanmıştı.

Şampiyonlar Ligi lisansını rakibine kaptıran Konami, bu eksikliği, farklı ülkelerden pek çok ligi bünyesine kapatarak gidermeye çalışıyor. Spor Toto Süper Lig’in yanı sıra oyunda; Arjantin, İtalya, Şili, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, Rusya, İskoçya, İsviçre, Portekiz Ligleri lisanslı bir şekilde yer alıyor.

FOX Engine oyun motorunu kullanan PES 2019, grafik olarak çok iyi bir iş çıkartmış. Son yıllarda, grafikler konusunda yapılan geliştirmeler, nihayet meyvesini Pes 2019 da vermiş

FIFA 2019: İşte PES serisinin en büyük rakibi olan FIFA’nın son oyunu FIFA 2019. Şampiyonlar ligi lisansını alması ile beraber PES’in bir adım önüne geçtiği düşünülen FIFA serisi gerçek bir futbol maçından farksız.

FIFA’nın yeni çıkardığı serisinde getirdiği bazı yeni özellikler bulunmakta bunlardan bir tanesi PES’in uzun zamandır elinde bulundurduğu Şampiyonlar Ligi lisansının bu sene bitmiş olması tabi ki oyun severler hemen gözlerini EA SPORTS’a çevirdi ve beklenilen gerçekleşti. EA SPORTS FIFA19’da resmi olarak UEFA Şampiyonlar Ligi lisansı ile geleceğini açıklamıştı.

FIFA serisi FIFA17’den itibaren DICE’ın Frosbite motoru kullanılarak geliştiriliyor. Oyunun içerisinde fizik motoru ve mekanikler için kullanılan Ignıte Engine’ın izlerini görmek mümkün. Fiziksel özellikleri bakımından eksiği bulunmayan FIFA19 PES serisinden geride kaldığı oyuncu yüzleri sorununa henüz bir çözüm üretmiş değil futbolcular gerçeklerine ne kadar benzese de yüzlerinde ki ifade eksikliği PES’i birkaç adım öne atıyor.

FIFA ve PES serilerinin aralarında ki bu çekişme futbol oyun kalitesini en üst düzeye çıkarttığı için futbol oyun severleri bu durumdan bir hayli memnun gibi.