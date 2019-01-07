Google, Türkiye genelinde 31 Aralık – 7 Ocak 2019 tarihleri arasında en çok nelerin arandığını açıkladı. İlk sırada haftalarca beklenen Milli Piyango Yılbaşı 2019 arama kriteri göze çarparken bakın listeye başka kimler girdi?

Google, Türkiye genelinde yapılan yoğun aramaların bir listesini açıkladı. Milli Piyango aramasının başı çektiği en çok arananlar listesinde Ankara’da gündemi meşgul eden ‘kar tatili’ de yine yoğun aramalarda öne çıkanlardan sadece biri.

Google Arama Trendleri 31 Aralık 2018 – 7 Ocak 2019