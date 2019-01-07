Google, Türkiye genelinde 31 Aralık – 7 Ocak 2019 tarihleri arasında en çok nelerin arandığını açıkladı. İlk sırada haftalarca beklenen Milli Piyango Yılbaşı 2019 arama kriteri göze çarparken bakın listeye başka kimler girdi?
Google, Türkiye genelinde yapılan yoğun aramaların bir listesini açıkladı. Milli Piyango aramasının başı çektiği en çok arananlar listesinde Ankara’da gündemi meşgul eden ‘kar tatili’ de yine yoğun aramalarda öne çıkanlardan sadece biri.
Google Arama Trendleri 31 Aralık 2018 – 7 Ocak 2019
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- Palu ailesi
- Doğu Demirkol
- Enis Arıkan
- Malta, Malta vatandaşlığı
- Sigara zammı 2019
- Demet Özdemir, Can Yaman
- Caner Cindoruk
- Seda Sayan
- Demet Akalın
- Fethi Sekin
- Aydemir Akbaş
- Deniz Çakır
- Barış Manço
- Beren Gökyıldız
- İstanbul kar
- Tarık Ünlüoğlu
- 2 Ocak 2019 tatil mi?
- Mertcan Y.
- Ezgi Eyüboğlu