Güne yüzde 0.28 artışla 115 bin 72 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 114 bin 418 puanı ve en yüksek 115 bin 312 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.29 düşüşle 114 bin 424 puanda tamamladı.

Böylece, 2018 yılını 91 bin 270 puanda tamamlayan BIST100’ün yıllık artışı yüzde 25.37’ye ulaştı.

Döviz piyasasında 2018 yılını 5.29 lirada kapattıktan sonra, 2019 yılını da 5.95 lirada geride burakan doların lira karşısındaki yıllık artışı da yüzde 12’yi aşarak yüzde 12.5’i buldu.

BİST Bankacılık Endeksi de, gün içinde en düşük 159 bin 969 puanı ve en yüksek 161 bin 943 puanı gördükten sonra, yüzde 0.70 düşüşle 160 bin 168 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi spot kapanışta yüzde 12.21 düzeyinde, iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik getirisi spot piyasada ve valörde yüzde 11.70 oldu.

Piyasalarda Cuma günü açıklanacak 2019 yılı enflasyon verisi bekleniyor. Baz etkisinin, Kasım ayında tersine etki ettmesiyle yeniden yukarıya dönerek iki haneye yükselen Tüketici Fiyatları Endeksi’nin, 2019 yılında yüzde 11.5 – 12.0 dolayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Kapanış öncesi işlemlerde;

– dolar en düşük 5.9419 lira ve en yüksek 5.9522 lirayı gördükten sonra, 5.95 – 5.96 lira aralığında,

– euro en düşük 6.6569 lira ve en yüksek 6.6902 lirayı gördükten sonra, 6.68 – 6.69 lira aralığında,

– sterlin en düşük 7.7988 lira ve en yüksek 7.8671 lirayı gördükten sonra 7.86 – 7.87 lira aralığında hareket ediyor.