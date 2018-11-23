Ana Sayfa Politika Haberleri 2019 yılı Bütçe Kanun Tasarısı kabul edildi 2019 yılı Bütçe Kanun Tasarısı kabul edildi Politika Haberleri 2019 yılı Bütçe Kanun Tasarısı kabul edildi YazarEditör -23 Kasım 2018 36 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 2019 yılı Bütçe Kanun Tasarısı kabul edildi. İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Politika Haberleri Bakan Soylu: Bu yıl terör örgütüne sadece 95 kişi katıldı Politika Haberleri Bakan Pakdemirli: 490 milyon TL’lik destekleme ödemelerine başlıyoruz Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yolunu şaşıranlar varsa ya ıslah ya tasfiye edeceğizFACEBOOK YORUMLARI SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. SOSYAL MEDYA'DA BİZ3,115BeğenenlerBeğen48TakipçilerTakip Et5,225TakipçilerTakip Et7,212TakipçilerTakip Et9,386TakipçilerTakip Et133AboneAbone Ol HAFTALIK HAVA DURUMU Ankaraparçalı bulutlu enter location 10.3 ° C 11 ° 9 ° 70 % 5.7kmh 75 % Cum 10 ° Cts 7 ° Paz 8 ° Pts 9 ° Sal 10 ° @sonsozgazete5.225 TakipçilerTakip Et
FACEBOOK YORUMLARI