Aşağıdaki yazıyı bir yıl önce 2018 yılına girerken aynı başlıkla yazmışsız. Bir sürü tahminleri, olacakları sıralamışız. Açıp baktık, ne demişiz, ne olmuş, eklemelerle (italikler) yılsonu muhasebesi olarak sunalım hem de tarihe not düşelim:



“Her yılbaşında “gelen yıl gideni aratmasın” deriz ama ekonomide 2018, 2017’yi aratacak gibi. Gündem aynı, sadece rakamlar daha da negatif değişecek, gelirler az giderler çok olacak, vatandaşa da devlete de para yetişmeyecek (Doğru çıktı).

Vatandaşın ekonomiden memnuniyetsizliği giderek artacak. (bu kronikleşiyor).

Ekonominin çarklarının dönmesi için 210 milyar dolara ihtiyaç var ve bu para bir şekilde bulunacak. Net borçlanma en az 50 milyar dolar olacak. (hem içerden hem dışarıdan devası borçlanmalar yapıldı).

Bütçe ve cari açıkları herkesi bunaltacak (bol bol zam geldi, son aylarda ithalat düşünce cari açık biraz azaldı).

Yeni yıla düşürülemeyen yüksek faizlerle giriyoruz. Bankaların kredi faizleri oranları; ihtiyaç yüzde 19.3, taşıt yüzde 14.8, konut yüzde 13.3, ticari yüzde 16.8. (Bunda çok yanıldık çünkü iki, hatta bir dönem üç katına çıktı) Bu oranların iç borçlanma talebiyle daha da yükselmesi kaçınılmaz olacak. (Yüzde 20’leri geçti)

Faizlere bağlı olarak konut ve otomobil satışlarında geçen sonbahar aylarında başlayan yavaşlama devam edecek. (Durma noktasına geldi)

Merkez Bankası’na yönelik “faizi artır, artırma” tartışmalarından bıkacağız ama kesin olan Banka’nın tahminleri her yıl olduğu gibi bu yıl da tutmayacak.(Tutmadığı gibi faizleri üç kat arttırdı, herkes yanıldı))

Emlak, motorlu taşıtlar, özel tüketim vergilerindeki artışlar piyasalara olumsuz yansıyacak (Dönemsel indirimler, muafiyetler geldi ama dara girdi).

Devletin harç, cezalar, değerli kağıtlar gibi aldığı ücretler yüzde 14.4 artacak. (2019 için yüzde 23’leri geçti)

Enflasyondaki artış, “tek/çift hane” öngörüleriyle yılın ortasına doğru yüzde 9’lara gerilese de yılsonuna doğru tekrar yüzde 10’nun üzerine çıkacak.(Ne kadar iyi niyetliymiş. Böyle rakamlar anılarda kaldı. Yüzde 25’lere razı olduk)

İşsizlik, yeni teşviklerle bir miktar gerileyecek ancak istihdama yeni katılanlar göz önüne alınırsa sayı yine 3.4 milyonunun altına inmeyecek. (Bu da doğru çıktığı gibi şimdi 4 milyonlardan bahsediyoruz)

Geçen yılkı garantili kredilerin geri ödemelerindeki oran; yeni aflara, yapılandırmalara, ötelendirmelere neden olacak.(Oldu ama yine de ödeyen yok)

Döviz kurlarındaki oynamalarda “dolar 4.20/4.50, avroda 5.0/5.5 lira olur mu? soruları günümüzü meşgul edecek. (Bu tahmindeki yanılgı büyük ama bizim gibi kimse de bilemedi. Ah, şu 10 Ağustos saldırısı olmasaydı)

Borsa İstanbul’da ani düşüşler sık görülecek, gözde yatırım aracı altında ise fiyatının sabırla yükselmesi beklenecek (İndi çıktı, memnun etmedi, zarar büyük)

Taşeronlarından kimlerin hangi kuruluşa hangi yöntemle ya da “torpille” alındığı herkesin sohbet konusu olacak. Ayrıca devlet kadrolarına 110 bin atamanın da ne zaman olacağı “seçim yatırımı” olarak önümüze çıkacak. (Bu halen ucu açık soru)

Yılın umut verici haberlerini artan turist sayısı ile turizm sektöründen alacağız.(Doğru, şimdi 40 kesmedi, 50 milyon diyoruz)

Tarım sektörünü kuraklık tehdidi yaşayacak. Bu da gıda enflasyonunu fırlatacak.(Herşey ortada)

Enerjide zamlar kaçılmaz olacak, akaryakıta daha çok fiyat ayarlaması gelecek.(Öyle ki zamlar patladı, akaryakıtta fiyatlar sabitlendi)

Olası bir erken seçimi her gün konuşacağız. Yerel, milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aynı gün bir arada yapılması ve bu seçimlere katılacak adaylar üzerindeki tartışmalar ekonomiyi geri planda bırakacak. (24 Haziran, yani doğruya doğru, iyi tahmin)

Avrupa Birliği ile üyelik görüşmelerinde fazla gelişme olmayacağı gibi polemikler devam edecek. Kudüs konusu her türlü dış ilişkilerde gündemde tutulacak. Kredi değerlendirme kuruluşlarının açıklayacağı görüşler ekonomiye yön verecek.(Evet, ama artık bunları konuşmuyor)

ABD’de aşamalı faiz artışının etkileri bizde “sıcak para” girişindeki azalmayla kendi gösterecek. (Bu tam isabet)

“İran ambargosu ihlâl edildi” gerekçesiyle olası bir ağır parasal bir yaptırım tüm dengeleri altüst edecek. (ABD istediği desteği bulamadı).

Ekonomi yönetimi de hormonlu büyüme rakamlarını başarı olarak göstermeye, “enflasyon düştü düşecek, spekülasyon, manipülasyon, geçici” lâflarını söylemeye devam edecek.(Bu lafların yerini, dengeleme, değişim ve dönüşüm aldı)

Umarız 2018 sağlıkla geçecek, hayallerin, özlemlerin gerçekleştiği, zenginliğin, bereketin, refahın arttığı bol paralı bir yılı olur”” demişiz, aynısını 2019 yılı için tekrarlayalım ama unutmayın her zaman beterin beteri vardır!