Enflasyon dar gelirliyi daha fazla eziyor, dar gelirlinin harcamalarında gıdanın payı yüzde 23 ve en fazla zam da mutfakta. Alım gücü düşen emeklinin ocağında tencere kaynamaz oldu.

Slogan olarak söylemek gerekirse 2019 boş tencere ile hoş gitmiyor

Elektrik, doğalgaz, benzin ve temel gıda fiyatlarına yapılan zamlar çarşı pazarda el yakan fiyatlar dar gelirliyi iyice zora sokarken, geçim sıkıntısı içerisinde olan vatandaşın alım gücünü iyiden iyiye düşürdü.

Her çalışandan üçte biri kredi kartı borcunu ödeyemiyor. Uluslararası bir şirketin yaptığı araştırmaya göre vatandaş başka bir bankadan çektiği parayı kredi kartı borcuna yatırıp, kredi kartını kullanmaya devam ediyor. Bu durumu “Borcu borçla kapatıyoruz” diye açıklayan vatandaşlar dertli mi dertli.

4 milyonu aşkın emekli, emekli olduğu halde, geçim sıkıntısı nedeniyle tekrar çalışmak istiyor ama bir türlü iş bulamıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili LaleKarabıyık, “İşçi emeklileri aldıkları aylık ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının sadece yüzde 90’ını karşılayabiliyor. Bu oran, eski Bağ-Kur emeklileri için yüzde 81’i yani, 4 kişilik bir ailenin sadece 24 günlük besin ihtiyacını karşılaması anlamına geliyor. Memur emeklileri ise aylıkları ile ancak açlık sınırını karşılayabilirken, yoksulluk sınırının yüzde 35’ini karşılıyor. Asgari ücret ise 4 kişilik bir ailenin 27 günlük gıda ihtiyacına ancak yetiyor, açlık sınırını ise ucu ucuna karşılıyor. “ açıklamasında bulundu.

OECD’nin hazırladığı üye ülkelerde emeklilik görünüm raporuna göre Türkiye’de milli gelirin yüzde 7’si emekli maaşlarına gidiyor. Yunanistan milli gelirinin yüzde 16.9’unu emeklilere maaş olarak ayırırken, yüzde 16.2 ile İtalya ikinci sırada

EMEKLİ PROMOSYONA ZAM İSTİYOR

Geçim sıkıntılarını her ortamda dile getiren emekliler bankalardan aldıkları promosyona zam istiyor. Bankaların emeklilere verdiği promosyon anlaşması 2020 yılında sona eriyor. Yeni promosyon anlaşması için enflasyon farkı isteyen emekliler bayram öncesi ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesinin de artırılmasını istiyor.

Emekliler bayram ikramiyelerine zam talebinde bulunurken, kendilerine milli gelirden de pay verilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık da, yaptığı açıklamada emeklilerin sorunlarını ve yıllar içerisinde enflasyon ve zamlar karşısında eriyen bin TL’lik bayram ikramiyesini de gündeme getirdi. Karabıyık, “Emeklilerin dört gözle beklediği bin TL’lik bayram ikramiyesi, enflasyon ve zamlar karşısında yıldan yıla eridi, verilen bin TL ikramiye pul oldu” şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET

Türkiye’de işçilerin çok büyük bölümü asgari ücret ve asgari ücrete yakın bir ücretle çalışıyor. Bilindiği üzere her yıl Aralık ayında yapılan asgari ücret pazarlığı geçen hafta Pazartesi günü başladı.Yarın da ikinci toplantısını yapacak.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu yaptığı açıklamada “Asgari ücretin sadece çalışanların değil ailelerinin de temel ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmesini istiyoruz. 2020 yılı başında en düşük devlet memuru maaşı 3 bin 505 lira düzeyine yükselecektir. Bu nedenle de asgari ücretin de 2020 yılı için net 3 bin 505 lira olarak belirlenmesini bekliyor ve istiyoruz.” diyerek beklentilerini dile getirdi