Acısıyla, tatlısıyla, tüm olumsuzluklarına rağmen 365 günü bugün geride bıraktık. 2019’un, 2018’i aratmaması, yeni hayal kırıklıkları yaşamaması, umutlarımızın tazelenmesi, sağlıklı, mutlu yaşamamız ile ülkemizde huzur ve barışın olduğu bir yıl olması en büyük dileğimizdir.

Koskoca bir yıl sona erdi.

Yeni bir yıl ise acısıyla tatlısıyla, hüznüyle sevinciyle bizi bekliyor.

Biten 2018 yılının seveni de oldu sevmeyeni de ama bana sorarsanız ben 2018 yılını hiç sevmedim.

Genelde ekonomik sıkıntılarla geçen 2018 yılında kimimiz adı konmamış bir devalüasyonla malımızı mülkümüzü kaybettik ya da maaşımız eridi, yoksullaştık; kimimiz servetimize servet kattık

Emekçiler olarak enflasyonun üzerinde bir asgari ücretin açıklanmasını, emekliler olarak 6 ayda bir verilen üç kuruşluk zamları dört gözle bekledik.

2018 yılı; gerek yaşanan gelişmeler ve ilkler, gerekse yüreklerimizi yakan acılarıyla asla unutulmayacak senelerden biri oldu. İşte bu sene yaşanan ve uzun süre konuşulan olaylara kısaca bir bakalım.

2018 özellikle siyasi ve askeri alanda çok hareketli geçti. Yılın hemen başında, 20 Ocak’ta Suriye’de Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı başladı.

MHP lideri Bahçeli, partisinin 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstermeyeceğini belirterek “MHP, cumhurbaşkanlığı seçiminde Yenikapı ruhuyla hareket ederek Erdoğan’ı destekleme kararı aldı” dedi.

Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslim’in, Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alındığı bildirildi.

Afrin şehir merkezi18 Mart’ta 08.30 itibari ile tamamen kontrol altına alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi 18 Nisan’da kabulünün ardından seçimlerde ‘Cumhur İttifakı’ yapacaklarını açıkladı.

24 Haziran’da Türkiye genelinde seçmenler Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.59’luk oy oranına ulaştı. Muharrem İnce yüzde 30.64, Meral Akşener yüzde 7.29, Selahattin Demirtaş yüzde 8.40, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.89, Doğu Perinçek ise yüzde 0.20 oy aldı.

Erdoğan,9 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıkladı.

Kamuoyunda “Adnan Hoca” olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar tutuklandı. 235 şüphelinin mal varlığına el konuldu.

Bedelli Askerlik düzenlemesinin de yer aldığı kanun teklifi 25 Haziran’da TBMM’de kabul edilerek yasalaştı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir daha çıkmadı. Kaşıkçı’nın Suudi yetkililer tarafından öldürüldüğü belirlendi.

28 Kasım’da Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blok düştü. Düşen beton blokun altında kalan işçilerden Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Sıddık Canpolat hayatını kaybetti,

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Marşandiz istasyonuna girişi esnasında kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada, üçü makinist dokuz kişi hayatını kaybetti, 86 kişi yaralandı. Kazayla ilgili üç TCDD görevlisi tutuklandı.

Yılın sonlarına doğru ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki Amerikan askerlerini geri çekme kararını konuşarak girdik.

Yeni yılın öncelikle bizlere ve ailelerimize sağlık, mutluluk ve başarı, ülkemize de barış, esenlik ve huzur getirmesi temennisi ile yeni yılınız kutlu olsun.



