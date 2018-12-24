Her yeni yılda, geçmiş ile gelecek arasındaki bağı anlatan,”Ataları koruk üzüm yemişler, evlatlarının dişleri kamaşmış”sözünü de hatırlayarak, geçmişi değerlendirmek ve geleceği umutla ve heyecanla kurgulamak,düşlemek, düşünmek ve planlamak gerekir.

2018’in fotoğrafı,ölüm, zulüm, göç, savaş, acı ve sancıyı yansıtmakta ve yürekler yakmakta. Diliyorum ve umut ediyorum ki ,biraz güçte olsa 2019 bunun tam tersi olsun.Umutsuz, heyecansız ve düşüncesiz yaşanmaz. Bireyin ve toplum güvene, mutluluğa huzura ve başarıya büyük gereksimi bulunmakta.

İnsanlık tarihi, bilinmeyen ve bilinen yönleriyle asırlardır akıp gidiyor.Takvimler değişse de insanlığın başına gelenler kolay değişmiyor.Olup bitenlerden canlı ve cansız bütün doğa gerçekleri ile insanlık etkilenmekte.Filozofların-bilgelerin-düşünürlerin,şairlerin sözleri bize ışık tutmaktalar:

“İyi bir kaptan,Atlantik’i Akdeniz’e döndürür;kötü bir kaptansa Akdeniz’i Atlantik haline getirebilir,”Venedik sözü…

“Göze alarak çıktık yolun yokuşunu,/Saat dursa durdurmaz zamanın yokuşunu./Sanki bir nefes gibi kimse farkında değil,/Zaman bir telli turna,gören yok uçuşunu.” Hayatı bütün yönleriyle şiirleştiren ve ” Gece günlerce sürmez,ömrü sabaha kadar “diyen şair Fikret Sezgin ,hayallerin rüyalarda kalmayacağa vurgu yapmakta. Şairler ve şiirleri olmasa,edebiyat olmasa hayatı kim anlatacak…

ürk Edebiyatı tarihine destanları ile damgasını vuran Dede Korkut hikâyelerinde durgun ve sakin olmayan coşkun tabiat ve Türklerin atlı bozkır medeniyetinin temel unsuru olan tüm hayvanlar, taşıdıkları özelliklerine göre, bir yıl on iki aya bölünerek 12 hayvanlı Türk takvimine yansıtılmıştır.Yılın ilk günü 22 mart olarak kabul edilmiş ve ilk ay fare, diğerleri sığır,pars,tavşan,ejder,yılan,at,koyun,maymun,tavuk,köpek,domuz ayı , dönüşümlü olarak sıralanmıştır.

On iki hayvanlı takvimin esası, baharın başlangıcı ile başlayan olaylara ve bazı varlıklara dayalı olarak anlatılmakta. Her yılı temsil eden bir hayvan vardır.Bu inançlar,hayatın bir parçası olarak burçlara, aya,yıla ve yıldız fallarına da yansıtılır.

MÖ .45 yılında uygulanan Jül Sezar-Jülyen Takvimi, 1582 yılında Papa Gregoryan tarafından düzenlenen( yıl başı 25 mart) ve 1752 yılında yeniden düzenlenen Papa Gregoryan Takviminde yeni yıl bir ocak günü başlatıldı. Hz.İsa’nın doğumu günü ile ilgisi olmayan yılbaşı, tarihi kaynaklara göre , bu takvimi benimseyen her dilden, ırktan,dinden insanlarca kutlanmakta. Osmanlı Devletinde Rumi takvim 1678 yılından itibaren kullanıldı. Cumhuriyet döneminde 1925 yılında Miladi takvime geçildi. Hicri Takvimde Hz.Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç yılı olan 622 yılı başlangıç kabul edildi.

Yıllar ve asırlar artık teknolojiye ve kültür değişimine göre isimlendirilmekte.Taş,demir,kömür, maden ,enerji devirlerinden sonra günümüz “DİJİTALLEŞTİ”. Hayatın bütün yönlerini etkisi ve yetkisi altına alan bu teknoloji üzerine günümüz ve gelecek kurgulanır oldu.

Düşünce,eğitim, yayın-yayım, teknoloji, ekonomi,sanayi, ticaret,sağlık, güvenlik ve yatırım gibi tüm öncelikli ve önemli alanlarda insanlık dünyasını etkileyerek yönlendiren “DİJİTAL TEKNOLOJİ” güncel konu olarak önümüzde duruyor. İşte 2019 ‘da kafa yormamız gereken öncelikli konu bu. Bütün stratejiler ve konseptler bu alanda araştırma ve geliştirme peşinde.

“Şu bizim ellerin yaylası dağı/Mor koyun sütünden peyniri yağı/Gel boşu boşuna geçirme çağı/Ekin zamanında derilir oğul…/Biriz beraberiz köyde ve kentte/Saymakla bitmez ki bunlar elbette/Yiğitler ülkesi bu memlekette/Mert övülür,namert yerilir oğul…/ diyor, Darendeli âşık Beyanî-İbrahim Güleç. “Dünya dönüyor denir,herkes olduğu yerde./Kimse yarını görmez,değişiklik kaderde./Gecen devamlı ise güneş doğmuş sana ne?/Beyaz yelkenli olmaz karanlık denizlerde” diyen ünlü şair rahmetli Fikret Sezgin, NOKTA’yı koyuyor: “İnsanlar çevirmiyor,bilinmeyen çemberi./Adına dünya denmiş,döner ezelden beri./Yaşamak bir romansa elbette bir yazarı var./Herkesten iyi bilir nokta konacak yeri.”

2018’e nokta, hoş geldin 2019. Bitmeyen zaman kavramı içinde biten ömürleri, yerinde,zamanında, doğru ve verimli olarak kullanmalıdır. Her yeni yılda, bilgi, özgüven ,akıl, mantık ve felsefe ile beslenmiş düşleriniz ve düşünceleriniz sonsuz olsun…