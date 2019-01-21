2018 yılı oto aksesuarı kategorisi trendlerini açıkladı. Alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, kategoride en çok talep gören ürünlerin oto lastiği olduğunu belirtti.

2018 Trend Raporu’nu yayınladı. Her altı ayda bir grup bazındaki alışveriş trendlerini inceleyen Hepsiburada, 2018 senesinin oto aksesuar grubu trendlerini paylaştı. Rapora göre, 2017 senesiyle karşılaştırıldığında oto aksesuarları grubunda 2018 senesinde satılan ürün çeşidi yüzde 38 artış gösterirken, toplam talep 2 katından da fazla arttı.

Birçok grupta olduğu gibi oto aksesuarları için de iş birliği yapmış olduğu marka sayısını 2018 senesinde yüzde 80 artırarak ürün çeşitliliğini zenginleştiren Hepsiburada, ürün çeşitliliğindeki artışa paralel olarak toplam talepte de yüzde 75 artış kaydetti.

KIŞ LASTİKLERİ İLK SIRADA

Hepsiburada oto aksesuarları trend raporuna göre, 2018’de en çok talep gören ürün grubu oto lastikleri oldu. Oto lastikleri dağılımına bakıldığında ise kış lastiklerinin ilk sırada olduğu dikkat çekti. Yakıt ve yağ katkıları ise oto lastiklerinin çabucak arkasından geldi. Oto ses görüntü sistemleri ise bu grubu takip etti.

Veriler ek olarak site içinde en çok arama yapılan ürünlerin lastik ve farklı lastik cinsleri olduğunu ortaya koydu. Trend raporunun verileri, Türk tüketicisinin giderek can güvenliğine daha çok önem verdiğini ve mevsime göre lastik değişimi yaptığını ortaya çıkardı. Bunlar dışında oto teyp ve antifriz de en çok aranan ürünler sırlamasında üst sıralarda yer aldı.