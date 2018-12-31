‘Türkiye’de 2018 yılı e-ticaret alışkanlık ve eğilimleri’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Rapora göre, 2018 yılında gerçekleştirilen alışverişlerde 2017’ye göre yüzde 60, yerli milli ürünlerde ise yüzde yüzlük bir artış yaşandı. En çok satın alınan ürünün bu sene de bebek bezi olduğunu açıklandı.

Türkiye’de 2018 yılı e-ticaret alışkanlık ve eğilimlerini açıkladı. Trend Raporu adıyla her 6 altı ayda bir yayınlanan raporda, Hepsiburada’dan alışveriş yapan müşterilerin en çok tercih ettikleri ürünlerden, en fazla arama yapılan kelimelere, yerli ve milli ürünlere artan ilgiye ve il ile yaşa göre eğilimlere kadar birçok bilgi paylaşıldı. Trend raporu kapsamında, 2018 yılında gerçekleştirilen alışverişlerde, geçen yıla göre yüzde 60’lık bir artış yaşandığı belirtildi.

TÜRKİYE EN ÇOK TEMEL TÜKETİM VE GIDAYA HARCAMA YAPTI

2018 yılında Hepsiburada’dan en çok alışveriş yapılan ilk 5 kategori; temel tüketim ve gıda, sağlık ve güzellik, kitap, anne bebek ve oyuncak ile hırdavat oldu. 2017’ye göre ise sipariş adetlerinde en çok büyüme gerçekleştiren ürün kategorisi; ofis kırtasiye olurken, kozmetik, müzik ve bahçe kategorileri takip etti. 2018 yılının Hepsiburada trend verileri incelendiğinde en fazla talep gösterilen ürünlerin başında bebek bezi, toz deterjan, akıllı bileklik, bulaşık yıkama kapsülü ve şarj edilebilir diş fırçası olduğu belirtildi.

BEBEK BEZİ E-TİCARETİN DEĞİŞMEYEN YILDIZI

Hepsiburada e-ticaretin yıldız ürünlerinin belirlendiği yıllık trend raporu verilerinde, en çok satın alınan ürünün bu sene de bebek bezi olduğunu açıklandı. Ürünlerin seçilen adrese hızlıca teslim edilerek müşterileri taşıma zahmetinden kurtarması ve özel fiyat avantajları sebebiyle aileler bebek bezini internetten almayı tercih etti.

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLERE İLGİ YÜZDE YÜZ ARTTI

Trend raporu, bu yıl yerli ve milli ürünlere olan ilginin yüzde 100’e yakın artış gösterdiğini ortaya koydu. Bu büyüme ile ilgili görüşlerini paylaşan Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler şunları söyledi:

“Hepsiburada olarak, açıklanan genel ekonomi programı ve söylemler çerçevesinde cari açığı önleyecek, yerli ürünleri destekleyen politikaları benimsedik ve düzenlediğimiz kampanyalarla yerli ürünlere olan talebin artmasını teşvik ettik. Ticaret Bakanlığımız tarafından yürürlüğe alınan ‘Yerli Üretim’ logosu yerli ürünlerin kolayca fark edilerek, tercih edilmesini teşvik edici güçlü bir uygulama oldu. Biz de platformumuzda yerli üretim ürün tanıtımında, bu logoyu yayınlandığı şekilde ürün görsellerimizde hemen kullanmaya başladık. Bu uyarlama ve çevresinde yaptığımız kampanyalar yerli milli ürünlere olan talebi olumlu anlamda arttırdı. Platformumuz üzerinden yerli ürünlere olan ilginin yüzde 100 oranında artmış olmasından da büyük mutluluk duyuyoruz.”

ALIŞVERİŞ SIKLIĞINI EN ÇOK ARTIRAN İL ADANA

İnternette yapılan alışveriş sıklığını geçen yıla göre en çok artıran illeri açıklayan Hepsiburada sıralamayı; yüzde 104 Adana ve Denizli, yüzde 100 Malatya, yüzde 99 Kocaeli, yüzde 98 Diyarbakır yüzde 97 ile de Siirt, Aydın ve Trabzon şeklinde paylaştı.

ALIŞVERİŞ GÜNÜ CUMA VE PAZARTESİ

Hepsiburada 2018 yılı Trend Raporu verilerinin sonuçları şöyle:

“Alışveriş günü cuma ve pazartesi, alışveriş saati 12.00 ile 14.00 arası, alışveriş ayı kasım, eylül ve ekim ayları, her saniye 2 ürün satışı yapıldı, 2018’de en çok 25-35 yaş grubu alışveriş yaptı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dan sonra en çok alışveriş yapan il Kocaeli oldu. Kocaeli’ni Antalya, Muğla, Konya ve Balıkesir takip etti. 2018 yılının yıldızı ürünü bebek bezi. Platform içinde bin 236 bin kez avize ürünü arandı. Avizeden sonra 2018 yılı içerisinde en çok aranan kelimeler ise kulaklık, saat, halı ve bot oldu. Kadınlar 2018 yılında erkeklerden farklı olarak kitap ve anne bebek ürünlerini tercih ederken, erkekler telefon, bilgisayar ve hırdavat ürünlerini satın almayı tercih etti.”