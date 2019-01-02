Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET, neredeyse her güvenlik önerisinde şifre ve parolaların güçlü düzenlenmesini öneriyor.

Çünkü güçlü şifreler, siber güvenlikte en temel korunma önlemlerinin başında geliyor. Ancak bilgisayar kullanıcılarının bu konudaki karnesi iyi görünmüyor. Şirket, 2018’in en kötü şifrelerini duyurdu.

Parola güvenlik şirketi SplashData’nın her yıl yayınladığı ve ESET’in de her yıl mercek altına aldığı‚ “en sık kullanılan en kötü şifreler“ sıralamasında genel görünüm hiç de rahatlatıcı değil. Küresel seçimlerden yola çıkılarak hazırlanan listede ilk sırada “123456“ yer alıyor. Bunu bir başka çılgınca seçim olan “password” takip ediyor. Aslına bakılırsa bu iki seçim, 5 yıldan beri ilk iki sırayı kimseye kaptırmayarak yaygın parolalar arasındaki en vazgeçilmez tercihler olarak göze çarpıyor. Sonraki beş sıra ise, sayıların kolayca tahmin edilebilmesi ve hatırlanabilmesine dayanan bazı seçimlerden oluşuyor.

Şirketin Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, “Parolanız bu en yaygın tercihler arasında yer alıyorsa, bunu hızla değiştirmenizi öneriyoruz“ açıklamasını yaptı. Şen, “Bu şifreler çok kolay tahmin edilebilir durumda, dolayısıyla en temel savunma refleksinden bile yoksun durumdasınız” bilgisini paylaştı.

İşte yılın en kötü 20 şifresi:

1. 123456

2. password

3. 123456789

4. 12345678

5. 12345

6. 1111

7. 1234567

8. sunshine

9. qwerty

10. iloveyou

11. princess

12. admin

13. welcome

14. 6666

15. abc123

16. football

17. 123123

18. monkey

19. 654321

20. !@#$%^&*

SplashData, toplumun neredeyse %10’unun “bu yılın listesindeki en kötü şifrelerden en az birini kullandığını” tahmin ediyor. Ayrıca neredeyse yüzde 3’ünün en yaygın zayıf parola olan “123456″ kullandığı tahmin ediliyor. Bu yılki sıralama, çoğunlukla Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da bilgisayar kullanıcıları tarafından sızdırılan beş milyondan fazla şifreyi temel alıyor.