2018 model Volkswagen Polo icradan satılacak

Ankara 27. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2018 model Volkswagen Polo marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“06 BCH 666 Plakalı, 2018 Model, VOLKSWAGEN Marka, AW Tipli, CHZ789646 Motor No’lu, WVWZZZAWZJY078825 Şasi No’lu, Rengi Gri, POLO MODEL, HATCHBACK TİPİNDE, BENZİN YAKITLI, OTOMATİK VİTES, ÖN TAHRİKLİ, 1,0 LT MOTOR HACİMLİ, 5 KAPILI, 4 LASTİKLİ, ALAŞIM JANTLI, YAZLIK LASTİK TİPLİ, 185/65R15 LASTİK CİNSLİ, 2017 LASTİK İMAL YILI OLDUĞU, ARACIN ANAHTARI, YEDEK ANAHTARI VE RUHSATI YOK, RADYO/TEYP VAR, KAPILAR KİLİTLİ, STEPNE, AKÜ, GÖSTERGELER GÖRÜLEMEDİ”

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