2018 model Renault Megan icradan satılacak

Edremit İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2018 model Renault Megan Sedan Touch marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“34BEA075 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , GİB KAYDINA GÖRE MEGANE SEDAN TOUCH 1.5 DCI EDC Tipli , K9KG657R046785 Motor No’lu , VF1RFB00660195336 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , Dosya içindeki bilirkişi raporuna göre; Aracın anahtarının bulunduğu, Ruhsatının bulunmadığı, Araç üzerinde yapılan SBM Tramer incelemeleri sonucu Aracın 18.03.2019 Tarihinde ki kazasın da AK Sigortadan Ağır Hasar Kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. Araç Dış Kaporta aksamında Arka Tamponun hasarlı olduğu ve Muhtelif çiziklerin bulunduğu tespit edilmiştir. Lastik durumunun orta seviyede olduğu tespit edilmiştir. Stepnesi araç üzerinde görülmemiştir. KM göstergesinde49.390km olarak yazılı olduğu görülmüştür.”

1.İhale Tarihi : 24/03/2021

2.İhale Tarihi : 16/04/2021

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