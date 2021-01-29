2018 model Honda Civic 1.6 icradan satılacak

İstanbul Anadolu 17. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2018 model Honda Civic 1.6 marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“34BKH504 Plakalı , 2018 Model , HONDA Marka , CİVİC 4D 1.6 ELEGANCE AT L.P.G tipi, OTOMOBİL – AA Sedan cinsi, Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Otomatik , Rengi Mavi , R16B11340290 Motor No’lu , NLAFC5650HW040277 Şasi No’lu.

Aracın komple gövdede muhtelif küçük boya çizikleri, 4 lastiği %20 oranında yıpranmış, diğer yönleriyle hasarsız durumda bir araç olup anahtar ve ruhsatı olmadığı. Aracın anahtarı olmadığından motorunun çalışıp çalışmadığı ve km’sinin görülemediği.

1.6 Benzinli motor tipi, L.P.G’li otomatik vites, klima, sunroof, 4 cam otomatik, sürücü ve yolcu hava yastığı, sürücü yolcu koltuk hava yastığı, sağ ve sol tavanda perde hava yastığı, kumaş döşeme 16 inç çelik alaşımlı jantlar özelliklerine sahip olduğu tespit edilmiştir.”

1.İhale Tarihi : 23/02/2021

2.İhale Tarihi : 16/03/2021

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