2018 model Ford Tourneo Courrier icradan satılacak

Ankara 28. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2018 model Ford Tourneo Courrier marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“38 ABH 174 Plakalı, 2018 Model, FORD Marka, JT01854 Motor No’lu, NM0MXXTACMJT01854 Şasi No’lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz, Tourneo Courrier Model, Kamyonet cinsinde Camlı van tipinde, ön tahrikli 1.5 lt motor hacimli 5 kapılı (kabin arka bölümünde ;koltuk mevcut emniyet kemeri tertibatı mevcut, yan cam mevcut,) aracın anahtarı yok, ruhsatı yok, radyo teyp var, kaılar kilitli, stepne van, akü bilirkişi tarafından görülemedi, ön tamponda sürtme izleri var, kaportada muhtelif yerlerde çizik ve göçükler var, sağ arka stop kırık durumda olduğu bilirkişi tarafından belirlendi .”

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