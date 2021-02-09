2018 model Fiat Egea icradan satılacak

Muğla 1.İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2018 model Fiat Egea marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“Dosyamıza sunulmuş olan 12.01.2021 tarihli bilirkişi raporunda araç için ” Fiat marka, Egea Easy 1.3 Multijet tipli, 35 ADG 708 plakalı, 2018 Model, Kırmızı renkli, 4+1 koltuk sayılı, 552669636758125 motor nolu, NM435600006L06803 şasi nolu, 1344 kg net ağırlıklı, 1248 cc motor hacimli, 95 hp motor güçlü, munuel vitesli, dizel yakıtlı, kontak anahtarı bulunan, ruhsatı bulunmayan, km’si ve yakıt miktarı okunamamış olan otomobil vasfındaki araç. Motor ve Motor Sistemleri: Motor kaputu açıldı. Motor ve motor sistem aksamlarının yerinde olduğu görüldü. Elektirik olmadığı için motor marşa basılıp çalıştırılamadı. Elektrik sistemleri: Aydınlatma ve ikaz lambaları ile göstergeler dış görünüş itibariyla sağlam durumdadır.”

1.İhale Tarihi : 10/03/2021

2.İhale Tarihi : 08/04/2021

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