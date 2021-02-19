2018 model BMW 530İ-xDrive marka araç icradan satılacak

Bursa 12. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2018 model BMW marka 530İ-xDrive model otomobil satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“16bbr38 Plakalı , 2018 Model , BMW Marka , 22625331 Motor No’lu , WBAJA7104JB090670 Şasi No’lu , Rengi Gri , 16 BBR 38 plakalı 2018 model gri renkli BMW 530İ-xDrive otomobilarcın ruhsatı ve analtarı yok aracın tüm çevresinde darbe, ezik ve kusurlar görülmemiştr. şasi no:WBAJA7104JB090670 MOTOR NO: 22625331 Olduğu bildirilmiş Otomobil”

1.İhale Tarihi : 24/03/2021

2.İhale Tarihi : 28/04/2021

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