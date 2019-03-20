2018 Dijital Reklam Yatırımları IAB Türkiye tarafından açıklandı. IAB Türkiye AdEx-TR sonuçlarına göre dijital reklam yatırımları, 2017’ye oranla yüzde 14,2 oranında artarak 2,47 Milyar TL’ye ulaştı.

IAB Türkiye’nin yaptığı açıklamaya göre, display reklam yatırımları 2018’de yüzde 15 büyüyerek 1,41 milyar TL oldu. Display reklamlar kategorisinde en büyük payı 959 milyon TL ile Gösterim ya da Tıklama Bazlı Reklam Yatırımları aldı. Video reklam yatırımları yüzde 31’lik büyümeyle 353 milyon TL olarak gerçekleşirken, Native 101 milyon TL’ye ulaştı.



Ücretli Sıralama Yatırımlarını içeren Arama Motoru Reklam Yatırımlarının büyüklüğü 923 milyon TL olurken, İlan Sayfaları Reklam Yatırımları 113 milyon TL’ye çıktı. Geçtiğimiz dönemlerde küçülme gözlemlenen E-posta yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırımla bir önceki döneme göre yüzde 3 küçüldü. Oyun İçi reklamlar ise 17 milyon TL’lik büyüklüğe erişti.



Mobil reklam yatırımları 1,4 milyar TL olurken, 411 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşan Sosyal Medya reklamlarının yüzde 79’u mobil cihazlarda yer aldı. Programatik satın alma 2018’de de artışını sürdürdü ve büyüklüğü 1,64 milyar TL’ye çıktı.



2018 dijital reklam yatırımlarını değerlendiren IAB Türkiye Başkanı Neslihan Olcay, ““e-Marketer 2018’de global reklam yatırımlarının 628,6 milyar dolara ulaşacağını ve yüzde 43,5’lik payla dijitalin reklam endüstrisinin çekici gücü olacağını öngörüyor. Türkiye, görece zor olarak değerlendirebileceğimiz bir dönemde dijitalde yine çift haneli büyümeyi başardı. 2018’de yüzde 31’lik büyüme ile öne çıkan videonun, Adil Kullanım Kotasının kalkmasıyla birlikte 2019’da da benzer bir çizgiyi takip edeceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki yıl itibarıyla IAB Türkiye AdEx-TR’nin hesaplanmasında metodolojik bir değişikliğe gitmek ve sektöre daha ayrıntılı bilgi vermek de planlarımız arasında yer alıyor.