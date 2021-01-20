2017 model Skoda Superb icradan satılacak

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2017 model Skoda Superb Style 1.6 tdı marka araç satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.
Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:
“34ZT8035 Plakalı , 2017 Model , SKODA Marka , Superb Style 1.6 TDI (120PS) DSG Tipli , DCX120559 Motor No’lu , TMBAG6NP4H7045504 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Yarı otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , 34 ZT 8035 Plakalı Skoda marka araç yerinde yapılan incelemede aracın anahtarı olmadığı muhtelif yerlerinde taş izleri ve çizikler mevcuttur. “
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