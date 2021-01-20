2017 model Skoda Superb icradan satılacak

Bu hafta Ege’den yine güzel haberler vermek istiyorum.Önce yazılı basından başlayalım isterseniz.WhatsApp,Telegram, Signal,BİP tartışmaları sürerken yerel yazılı basın da yeni arayışlar içine girdi.Kimi logosunu değiştirdi, kimisi mizanpajında küçük dokunuşlarla yeni düzenlemelere gitti.Ve 7 gazete birden okuyucularının isteğine kulak verip PAZAR günü de yayın yapmaya karar verdi.