2017 model Renault Megane icradan satılacaktır

İstanbul Anadolu 18. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2017 model Renault Megane araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“34SY5726 Plakalı , 2017 Model , RENAULT Marka , Megane Sedan İcon Model K9KG657R020156 Motor No’lu , VF1RFB00858257383 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1461cm3 , Rengi Beyaz , RENAULT MEGANE SEDAN İCON 1.5 DCI MARKA MODELLİ ARACIN ANAHTAR YEDEK ANAHTAR VE RUHSATI MEVCUTTUR. ARAÇ KAPORTASININ ÖN TAMPON SOL KÖŞESİNDEVE ARKA TAMPONDA SÜRTÜNMEYE BAĞLI BOYALARDA SİLİNME VE ÇİZİLMELER OLUŞMUŞ OLUP, AYRICA KULLANIMDAN KAYNAKLI KAPORTADA MUHTELİF EZİLME VE ÇİZİLMELER VARDIR. ARAÇ İÇERİSİ OLDUKÇA İYİ DURUMDA OLUP, ARACIN ELEKTRİK, MOTOR AKSAMI İYİ DURUMDADIR. ARAÇ 78.270 KM.DEDİR.”

Aracın satışı için 1.ihale tarihi 28 Ocak 2021 günü, 2. ihale tarihi ise 12 Şubat 2021 olarak ilan edildi.

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