2017 model Fiat Doblo icradan satılacak

Adana 9. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2017 model Fiat Doblo marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“01AUT48 Plakalı , 2017 Model , FIAT Marka , 263 Tipli , 198A30008291321 Motor No’lu , NM426300006K76657 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 01 AUT 48Plaka sayılı, 2017model, FIAT marka, DOBLO SAFELINE 1.6 M.JET 105 hp tipi, 3+1 koltuk CAMLIVAN, arka çift sürgülü kapı, MANUEL vites, DİZEL yakıt cinsi, BEYAZ renkli, 74.116 km’de araç üzerinde yapılan incelemeler neticesinde; muhtelif yerlerinde çizikler, ezikler ve vuruklar ve hasarlı kısımlar olduğu gözlemlenmiştir.Aracın eksik parçalarının olmadığı tespit edilmiş olup,Araç vasfını kaybetmemiş ve hurda niteliği taşımamaktadır. Aracın şasi numarası: NM426300006K76657 Araç motor no: 198A30008291321”

1.İhale Tarihi : 16/04/2021

2.İhale Tarihi : 03/05/2021

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