2016 model Volkswagen passat marka araç icradan satılacak

Kahramankazan İcra Dairesi, tarafından açık artırma ilanı ile 2016 model Volkswagen passat
marka araç satışa sunuldu.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.
Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:
34PM8972 Plakalı, 2016 Model, VOLKSWAGEN Marka, PASSAT 1,6 TDI BLUE MOTİON 120 DSG Tipli, DCX342293 Motor No’lu, WVWZZZ3CZGE203025 Şasi No’lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Yarı otomatik, Rengi Gri, Aracın ruhsatının fotokopisi dosya içeriğinde bulunmaktadır. Anahtarları mevcuttur. Araç yerinde çalıştırılmıştır. Çalışmasında sıkıntı bulunmamaktadır. Kilometresinin 250.796 olduğu tespit edilmiştir. Aracın ana iskeletinde ve şasisinde ağır hasar bulunmamaktadır.
1.İhale Tarihi : 12/10/2021
2.İhale Tarihi : 28/10/2021
İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
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