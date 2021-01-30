2016 Model Volkswagen Golf icradan satılacak

Çanakkale İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2016 Model Volkswagen Golf marka araç satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.
Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:
“17 ABF 265 Plakalı,2016 Model, Volkswagen Marka, AU Tipli ,CXX371197 Motor No’lu, WVWZZZAUZGP097275 Şasi No’lu, Rengi Siyah, Volkswagen marka, Golf (hechbacj AC) tdı Bluementon tipinde, dizel yakıtlı, 1598 cc lik silindir, 1840kg yüklü ağırlık kapasiteli, 81KW (110 BG) motor gücünde 2016 model, 5 koltuklu, siyah renk, önden çekişli, manue (5+1) vites şanzımanlı, AC Steyşın cinsinde, anahtarı var, ruhsatı yok, kaportada muhtelif çizikler var.”
1.İhale Tarihi : 02/03/2021
2.İhale Tarihi : 19/03/2021
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