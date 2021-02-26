2016 model Toyota C-HR icradan satılacak

Ankara 16. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2016 model Toyota C-HR marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“71 DD 050 Plakalı, 2016 Model, TOYOTA Marka, C-HR 1.2 TURBO DIAMOND MULTIDRİVE S, 8NRU059243 Motor No’lu, NMTKY4BX30R011282 Şasi No’lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Yarı otomatik, Rengi Beyaz, Söz konusu aracın özellikleri, araç anahtarı ve ruhsatının olmaması sebebi ile sadece araç üzerinde yapılan incelemelere dayanılarak tespit edilmiştir. Araç ruhsatı olmadığından araç takyidat bilgilerine dayanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca anahtarı olmadığından motor numarası kilometre bilgisi tespiti yapılamamıştır. Araç çelik jantlıdır. Muhtelif çizikler söz konusudur. Aracın sol arka kapı, sol arka kapı bandı, sol arka çamurluk ve sol arka çamurluk dodik aksamlarında muhtelif çizik ve sürtme izleri mevcuttur. Ön tampon üzerinde 3 cm. çapında boya atması tespit edilmiştir. Araç üzerinde genel kullanım itibariyle muhtelif çizik ve göçüklere rastlanmıştır.”

1.İhale Tarihi : 31/03/2021

2.İhale Tarihi : 13/04/2021

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