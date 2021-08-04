2016 model Renault Symbol icradan satılacak

Ankara Batı İcra Dairesi, tarafından açık artırma ilanı ile 2016 model Renault Symbol marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

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“34 RJ 8949 Plakalı, 2016 Model, RENAULT Marka, SYMBOL 1.5 DCI JOY Tipli, K9KC612R412120 Motor No’lu, VF14SRCL456160100 Şasi No’lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Rengi Beyaz, Araç üzerinde yapılan incelemede aracın anahtarları mevcut olup ruhsatının olmadığı, muhtelif yerlerinde mini çizik ve taş izleri mevcuttur. Araç aküsü bitik olduğu için çalıştırılamamış olup motor şanzıman ile elektrik aksamında olumsuz bir durum olup olmadığı kontrol edilememiştir. Aracın oto teybi ve yedek lastiğinin olduğu görülmüştür. Araç ön plastik tamponun tırnaklarından çıktığı sağ dikiz aynası sinyalinin kırık olduğu iç dikiz aynasında kırık olduğu görülmüştür. Araç lastik durumunun iyi olduğu görülmüştür. Aracın yapılan kısıtlı tramer sorgusunda 7 adet kazaya karıştığı tespit edilmiştir. (çarpma 1448 TL, 1294 TL. 1103 TL, 3699 TL, 278 TL, 2719 TL, 462 TL) KM.si bildirilmemiş.”

1.İhale Tarihi : 10/09/2021

2.İhale Tarihi : 27/09/2021

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