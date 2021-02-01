2016 Model Renault Fluence icradan satacak

Van 1. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2016 Model Renault Fluence Touch marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“34PE8733 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , Fluence Touch 1.5 DCI 110 HP Tipli , K9KN837R006823 Motor No’lu , VF1LZLF0E54996765 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Araç Donanım Ozellikleri: ABS , ASR , EBD , Deri direksiyon , Hidrolik direksiyon , Klima , Sis farı , CD çalar , Radyo/Kaset , Araç üzerinde içten yanmalı sıralı tip motorhacmi 1.461 santimetreküp 110 HP(81KW) hacimli çok noktadan enjeksiyonlu dizel turbo motor, beyaz renkli, ABS, ESC, ASR, EBD güvenlik donanımlı, 6 ileri otomatik vites şanzıman, manuel klima, immobilizier. CD çalar teyp ve radyo USB priz girişi, harici USB girişi, merkezi kilit sistemli elektrikli ısıtmalı dış aynalari hıza duyarlı elektrikli hidrolik deri kaplı direksiyon, yol bilgisayarı, ön sis farları, arka tampon park sensörü, elektrikli ön ve arka kapı camları, dijital gösterge paneli, manuel far ayarı, mekanik el freni, sürücü hava yastığı, yolcu hava yastığı, yan koltuk hava yastıkları, eşya gözlü ön kol dayama özellikleri bulunmaktadır.”

1.İhale Tarihi : 26/02/2021

2.İhale Tarihi : 01/04/2021

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