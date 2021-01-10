2016 model Mercedes araç icradan satılacak

İstanbul 16. Anadolu İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2016 model Mercedes satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“34 SC 4190 Plakalı, 2016 model, Mercedes-Benz Marka, E 200 Exclusive Sedan tipi, Benzinli, Yarı Otomatik Vitesli, Cam tavanlı, WDD2130421A158956 şase numaralı, 27492030913361 motor numaralı, Gri renkli otomobil cinsi araç. Bilirkişi tarafından mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere göre; aracın anahtarı var, ruhsatı yoktur. Araç çalıştırılmıştır. Aracın kilometresi 13650. (fotoğrafı çekilmiştir.) Aracın ön tamponun sağında sürtünme izleri vardır. Arka tamponun sağında ufak kırık vardır. Araç temiz ve bakımlı görülmektedir. Boyasında muhtelif çizikler vardır. Camları ve koltukları sağlam olup, koltukları kahverengi deri kaplıdır. Aracın lastikleri %80 performanslıdır. Aracın trafik ve kasko hasar kayıtları aşağıdadır:

TRAFİK: Hasar kaydı yoktur.

KASKO: Hasar kaydı yoktur.”

Aracın satışı için 1.ihale tarihi 1 Şubat 2021 günü, 2. ihale tarihi ise 16 Şubat 2021 günü olarak ilan edildi.

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