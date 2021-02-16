2016 model Hyundai Accent Blue icradan satılacak

Sorgun İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2016 model Hyundai Accent Blue 1.6 CRDi Mode Plus marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“34PU6453 Plakalı , 2016 Model , HYUNDAI Marka , RB Tipli , D4FBFU610397 Motor No’lu , KMHCT41UAGU092184 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Motor Gücü 100HP , Rengi Beyaz- Hyundai Accent Blue 1.6 CRDi Mode Plus markalı araç anahtarı üzerinde olduğu için çalıştırılıp denenmiştir. Aracın çalışmasında herhangi bir aksaklığa rastlanılmamıştır. . Aracın çalışmayan elektronik aksamı bulunmamaktadır. Aracın 126.690 kilometrede,double ekran, elektrikli camlar, klima ve merkezi kilit,”

1.İhale Tarihi : 25/03/2021

2.İhale Tarihi : 21/04/2021

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