2016 model Hyundai Accent Blue icradan satılacak

Adıyaman İcra Dairesi, tarafından açık artırma ilanı ile 2016 model Hyundai Accent Blue marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

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“34CAK541 Plakalı , 2016 Model , HYUNDAI Marka , RB Tipli , D4FBGU612343 Motor No’lu , KMHCT41UAGU093967 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Kırmızı , Satışa konu araç 04/06/2021 tarihli bilirkişi raporuna göre; MARKASI- HYUNDAI, TİPİ – ACCENT BLUE 1.6 CRDI MODE PLUS, CİNSİ – OTOMOBİL, KULLANIM AMACI – HUSUSİ, ŞANZIMAN – MANUEL,MODELİ – 2016, KM- OKUNAMADI, RENK – KIRMIZI, ŞASE NO-KMHCT41UAGU093967, YAKIT CİNSİ- DİZEL, MOTOR NO – OKUNAMADI, SİLİNDİR HACMİ – 1582, MOTOR GÜCÜ(BG) – 136 4+1 koltuklu otomobil olduğu, ruhsatının olmadığı, kontak anahtarının mevcut olduğu fakat aracın çalışır durumda olmadığı görülmüştür. Araç dışında yapılan görsel incelemede, aracın lastiklerinin kötü durumda ve sol ön lastiğinin patlak olduğu, iç döşemelerinin ise iyi durumda olduğu, bunun dışında kaporta aksamında herhangi bir göçük veya aşınmanın olmadığı görülmüştür.”

1.İhale Tarihi : 27/09/2021

2.İhale Tarihi : 25/10/2021

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