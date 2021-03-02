2016 model BMW 7.30 i icradan satılıktır

Kahramankazan İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2016 model BMW 7.30 i araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“06YIL62 Plakalı , 2016 Model , BMW Marka , 730İ 2,0 Tipli , 14469769 Motor No’lu , WBA7A0106HG717397 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Yarı otomatik , Çekiş Tipi Arkadan itiş , Rengi Gri , Aracın ruhsatı bulunmamaktadır. Anahtarları mevcuttur. Aküsü bitmiş olduğundan araç yerinde çalıştırılamamıştır. Kilometresi tespit edilememiştir. Aracın ana iskeletinde ve şasisinde ağır hasar bulunmamaktadır. Aracın motor aksamının hasarsız ve kullanılabilir, ancak bakımsız durumda olduğu değerlendirilmiştir. Aracın iç aksamının hasarsız ve iyi durumda olduğu, taban kesimlerinin kirli durumda bulunduğu görülmüştür. Stop-Start teknolojisi mevcuttur.”

1.İhale Tarihi : 15/04/2021

2.İhale Tarihi : 03/05/2021

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