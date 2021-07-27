2015 model Volvo icradan satılacak

Denizli 2. İcra Dairesi, tarafından açık artırma ilanı ile 2015 model Volvo marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

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“34NH6172 Plakalı , 2015 Model , VOLVO Marka , F Tipli , D4204T141289424 Motor No’lu , YV1FSA8CDG2396623 Şasi No’lu , Rengi Gri , Araç Ruhsatı yok, kontak var, akü şarjı bitmiş, araç çalışmadı, gayrı faal. Tekerlek jantları alüminyum-çelik alaşım, lastikler orta derecede yıpranmış, Araç içi konsol, döşemeler ve koltuklar kullanılabilir durumda, , koltuklar deri, Hava Yastığı (Air-bag) formatları düzgün,Motor ve şanzıman aksamında muhtelif yağ kaçakları var, bakım gerek, Elektrik Estelasyonu kullanılabilir durumda, bakım gerek, Far, sinyal ve stop lambaları sağlam ve iyi durumda, Araç kaporta aksamı düzgün, boyası kullanılabilir iyi durumda, Sağ arka lamba kırık,Ön tamponda noktasal boya lekeleri mevcut, Düzgünbir araç,aracın komple temizlenmesi gerek. ”TRAMER-Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi(SBM)”nden yapılan sorgulamada, aracın 1(bir) adet kazaya karışmış olduğu;

1-27/08/2016 tarihinde Çarpma şeklinde olduğu belirlenmiştir(743TL). Araç kaporta aksamı üzerinde boya kalınlık testi yapılmıştır. Yapılan tespitte; araç kabin kaporta aksamı formatının düzgün olduğu, kabin boyasının iyi durumda olduğu, sağ arka çamurluk aksamının sonradan boyandığı tespit edilmiştir. Düzgün görünümlü bir araçtır Mekanik, elektrik ve kaporta aksamı olarak genel anlamda değerlendirildiğinde; ARAÇ BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULMADIĞI, araç kaporta formatının düzgün olduğu, boyasının iyi durumda olduğu belirlenmiştir. Araç ön tampon üzerindeki noktasal boya çizikleri aracın bütünlüğünü bozacak nitelikte değildir. KM OKUNAMAMIŞTIR”

1.İhale Tarihi : 19/08/2021

2.İhale Tarihi : 09/09/2021

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