2015 model Volkswagen Jetta 1.6 Trendline icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.
Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:
“06 BHK 604 Plakalı, 2015 Model, VOLKSWAGEN Marka, WVWZZZ16ZFM049159 Şasi No’lu, Rengi Beyaz, Plaka 06 BHK 604 Şanzıman Cinsi Manuel Şasi Numarası WVWZZZ16ZFM049159 Kapı Sayısı 4 Motor Numarası * Son Tescil Tarihi 22.03.2019 Üretici Volkswagen, Koltuk Sayısı 4+1Model Yılı 2015 Güç 105 hp Model Tipi Jetta 1.6 TDI Trendline Kasa Tipi Sedan Yakıt Cinsi Dizel, Motor Hacmi 1598 cc Renk Beyaz Cinsi Otomobil Anahtar Yok Ruhsat Yok ,Aracın tamponlarında sürtme izleri ve boya dökülmeleri mevcuttur. “
1.İhale Tarihi : 04/03/2021
2.İhale Tarihi : 01/04/2021
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