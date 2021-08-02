2015 model Volkswagen Caravelle icradan satılacak

Ankara 10. İcra Dairesi, tarafından açık artırma ilanı ile 2015 model Volkswagen Caravelle marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

- Reklam -

“59TT503 Plakalı , 2015 Model , VOLKSWAGEN Marka, Caravelle 2.0 TDI Trendline Tipli , CAA842842 Motor No’lu , WV2ZZZ7HZFH136071 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz , Kapı sayısı 5, son tescil tarihi:04.02.2016, koltuk sayısı 9+1, güç 102hp, kasa tipi camlı tavan, motor hacmi 1998cc, rengi beyaz, cinsi minibüs, aracın plakaları üzerinde yok, sol ön ve sol arka çamurluk üzerinde göçük, boya dökülmesi ve paslanmalar mevcut, camlarda rüzgarlıklar var, tamponlarda sürtme izleri ve çizikler var, araç içi genel olarak iyi, eksik parça yok, koltuklarda kir ve lekeler mevcut, aracın aküsü tamamen bitik olduğundan araç çalıştırılamamış, motor için bakım gerekmektedir.”

1.İhale Tarihi : 10/09/2021

2.İhale Tarihi : 30/09/2021

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız