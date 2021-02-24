2015 model Skoda Superb icradan satılacak

Ankara 9. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2015 model Skoda Superb marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“06 FU 2003 plakalı 2015 model Skoda marka SuperB model, TMBAG6NPXG7034246 Şasi numaralı, beyaz renkli dizel yakıtlı, otomatik vitesli, 1.6 Lt. motor hacimli otomobil. Aracın anahtarı, yedek anahtarı ve ruhsatı yok. Ön tamponda sürtme izleri var, tampon alt kısımlarında çatlaklar mevcut. Arka tamponda sürtme izleri var, Sol ön kapıda ve kaputta ezikler mevcuttur. Kaporta aksamlarının muhtelif yerlerinde çizik ve göçükler vardır. Araç üzerinde bulunan şasi numarası üztü kapatılmış durumda olduğu için okunamadı. Kapı kilitli olduğundan stepne, akü ve göstergeler görülememiştir.”

1.İhale Tarihi : 02/04/2021

2.İhale Tarihi : 28/04/2021

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