2015 model Opel Insignia marka araç icradan satılacak

Ankara 26. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2015 model Opel Insignia marka araç satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.
Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:
“06FT9158 Plakalı , 2015 Model , OPEL Marka , A1152655GU7X0272LVL Motor No’lu , W0LGS5G30G1017826 Şasi No’lu ,Kasa Tipi Sedan , Rengi Gri , insignia model sedan, gri renkli dizel, otamatik vites.ön tahrikli 1.6 lt motor hacimli ,alışımlı jant,- araç anahtarı yok -araç ruhsatı yok,kapılar kilitli,stepne görülemedi,akü görülemedi.”
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