2015 model Nıssan Qasgai mahkemeden satılacak

Görele Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından açık artırma ilanı ile 2015 model Nıssan Qasgai marka araç satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.
Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:
|“28RB340 Plakalı , 2015 Model , NISSAN Marka , J11 Tipli , HRA2126643A Motor No’lu , SJNFEAJ11U1333464 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Benzin , Motor Gücü 85HP , Rengi Beyaz, QASHAQAİ model , araç.”
İhale Tarihi : 25/03/2021
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