2015 model IVECO Daily icradan satılacak

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2015 model IVECO Daily marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“42 DTE 09 Plakalı, 2015 Model, IVECO Marka, DAİLY Tipli, F1AFL411CA1012227804 Motor No’lu, ZCFC135A305020056 Şasi No’lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz, Mahalinde yapılan incelemede araca ilişkin motor ve ekipmanlar yerinde olup, muhtelif bölümlerde az miktarda çizik görülmüştür. Aracın yük taşıma bölümde gıda taşıma amaçlı olarak klimalı soğutucu vardır. Araç üzerinde reklam baskı tespit edilmiştir. Aracın dış aksam durumunun iyi olduğu, belirgin bir kusur ve büyük hasar görünmemektedir. Değer tespiti istenilen araç üzerinde yapılan incelemede aracın kontak anahtarı bulunduğundan 180969 km si tespit edilmiştir.”

1.İhale Tarihi : 29/04/2021

2.İhale Tarihi : 27/05/2021

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