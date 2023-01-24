2015 model Hyundai I20 CRDI icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, 06 SC 217 Plakalı, 2015 Model, HYUNDAI Marka, D4FCFU582930 Motor No’lu NLHB251RAFZ142286 Şasi No’lu, Rengi Beyaz, Alacağa konu 06 SC 217 Plakalı Hyundai i20 CRDİ Marka, Hatchback otomobil 2015 Model, Dizel yakıtlı, Manuel vites, beyaz renkli aracın Yenikural Yediemin Otoparkında yapılan tespitlerinde: Araç ruhsatının mevcut olmadığı, anahtarının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Araç aküsü bitik olduğundan araç yerinde çalıştırılamamıştır. Aracın İç Aksamında; Ön ve arka koltukların kumaş kaplama, koltuk kaplamalarının kirli ancak sağlam vaziyette olduğu, kapı içlerinde yıpranma ve yer yer kaplamada soyulmalar olduğu, ön göğüs, direksiyon ve vites kolunun sağlam ve normal durumda olduğu, bagajda stepne olmadığı, araç teybinin mevcut olduğu, araç camlarının mevcut ve sağlam durumda olduğu tespit edilmiştir. Araç manuel altı viteslidir. Ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri mevcut vaziyettedir. Aracın Dış Aksamında; ön tamponda sürtme izi ve hafif göçük olduğu, sol ön çamurlukta göçük olduğu, sol ön kapının hasarlı ve göçük olduğu, sol marşpiyel arka kısmında göcük olduğu, araç kaportasında muhtelif çizikler olduğu, araç tavanının komple cam olduğu ve açılır tavan bulunduğu, Boya kalınlık ölçme cihazı ile yapılan ölçümlerde kaput 172-154 mikron, sol ön çamurluk 115, sol ön kapı 165, sol arka kapı 157, sol arka çamurluk 146, bagaj kapağı 166, sağ arka çamurluk 148, sağ arka kapı 166, sağ ön kapı 131 mikron olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, aracın komple kaporta kısımlarının macunlu ve boyanmış olduğu tespit edilmiştir. Araç üzerinde önde 195/55 R16 ve arkada 205/55 R16 lastikler mevcut olup lastikler %50 seviyesindedir. Alaşımlı Jantları mevcuttur. Aracın Motor Aksamında; Aracın manuel ve 6 vitesli olduğu görülmüş, Araç aküsü mevcut olup bitik olduğundan araç çalıştırılamamıştır. Araç motor bölümünde yapılan görsel incelemede motor üzerinde herhangi bir yağ akıntısı görülmemiştir. Aracın motor performansı ve motor durumu, yürüyeni, mekanik aksamları, diferansiyel ve güç aktarım organları, şanzıman durumu, göstergeler vb. hakkında kanaat oluşturmak için atölye/tamirhane şartlarında test edilmesi gerekmektedir.

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2023 – 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2023 – 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2023 – 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2023 – 11:20

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