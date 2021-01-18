2015 model Ford Transit icradan satılacak

Ankara 10. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2015 model Ford Transit marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“40BA643 Plakalı , 2015 Model , FORD Marka , Transit Tipli , FL79356 Motor No’lu , NM0XXXTTGXFL79356 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Hacmi 2198cm3 , Rengi Beyaz , Aracın kaportası genel anlamda iyidir Sürgülü kapı üzerindeki siyah plastik eksiktir. Ön çeki kancası kapağı eksiktir. Sağ kapılar üzerinde belirgin çizikler mevcuttur. Aracın sürücü ve ön yolcu koltuğu hariç diğer tüm koltuklarının sökülmüş olduğu tespit edilmiştir. Araç içerisinde demonte halde muhtemelen araca ait 2 kişilik yolcu koltuğu,3 adet muhtemelen araca ait lastik, tavan ve yan panellerden sökülmüş olan döşemeler mevcuttur. Araç kilitli olduğundan ve anahtarı bulunmadığından detaylı incelenmemiş, km bilgisi tespit edilememiştir. “

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız