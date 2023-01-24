2015 model FIAT DOBLO COMBI marka araç icradan satılıktır

- Reklam -

İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, 06 AAH 462 Plakalı , 2015 Model , FIAT Marka , DOBLO COMBI 1.6 M.JET 105 E5 SAFELINE Tipli , 198A30007541757 Motor No’lu , NM426300006B78668 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Ankara İli Kahramankazan İlçesi İletim Yediemin Otoparkında incelenmiştir. Aracın ruhsatının bulunmadığı, kontak anahtarının mevcut olduğu fakat aküsünün bitik olması sebebiyle aracın çalışıp çalışmadığı ve kaç km de olduğu tespit edilememiştir. Araç gözle incelendiğinde; arka tamponunda boya dökülmeleri ve çürük mevcut olduğu, sol arka çamurlukta sürtünme izleri olduğu, sol arka çamurluk tavan kısmında göçük olduğu, sol ön kapı ve sol çamurlukta darbe mevcut, sağ arka çamurlukta sürtünme izleri mevcuttur. Aracın bütün aksesuarlarının yerinde olduğu tespit edilmiştir. Aracın döşemelerinin temiz ve iç aksesuarlarının yerinde olduğu, kaportasının diğer kısımlarında muhtelif çiziklerin olduğu, başkaca gözle görülür bir hasarının olmadığı, lastiklerinin kışlık vakumlu lastik ve %30 civarında olduğu görülmüştür.

Sigortalar Birliği Tramer kayıtları sorgulandığında aracın geçmiş hasar kaydının olmadığı tespit edilmiştir.

Artırma Bilgileri

- Reklam -

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2023 – 10:30

———————————————————————————————————

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2023 – 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2023 – 10:30

———————————————————————————————————

Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2023 – 10:30

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız