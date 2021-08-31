2014 model Renault Symbol icradan satılacak

Ağrı İcra Dairesi, tarafından açık artırma ilanı ile 2014 model Renault Symbol marka otomobil satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

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“34KV2293 Plakalı , 2014 Model , RENAULT Marka , Symbol Tipli , K9KC612R187063 Motor No’lu , VF14SRCL451279491 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Motor Gücü 90HP , Rengi Beyaz , Satışa sunulan araç Renault Symbol olup motor ve aksamlarının yerinde olduğu, kontak anahtarının üzerinde olduğu ön tamponun değiştirildiği, ön sağ çamurluğunda lokal olarak boya yapıldığı arka tamponun değiştirildiği, araç uzun süre çalışmadığından dolayı tamiri ve bakımının yapılması gerekebileceği, aracın lastiklerinin sağlam ve mevsimlik olduğu, aracın kilometresinin 133.174 olduğu görülmüştür.Araç bu haliyle satışa sunulmuştur.”

1.İhale Tarihi : 28/09/2021

2.İhale Tarihi : 14/10/2021

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