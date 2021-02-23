2014 model Renault Fluence icradan satılacak

Gerede İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2014 model Renault Fluence marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“06 ACC 472 plakalı Renault (Yeni Fluence Icon 1.5 DCİ 110) marka, 2014 model, siyah (yıldız) renkte olan otomobil cinsindeki araç satılacaktır. Bilirkişi raporuna göre plakalar mühürlüdür ve aracın üzerindedir. Dizel yakıtlı, manuel viteslidir. Aracın kaportasında güneş yanığı ve taş izleri vardır. Ön camı çatlaktır. Sağ çamurlukta çizik vardır. Arka tamponda hafif çatlaklar vardır. Araç 205367 kilometrede görülmüştür. Lastikleri kışlık olup orta durumdadır. Döşemeleri iyi durumdadır. Aracın üzerinde çelik jant vardır. Motor no K9KJ836D350213 Şasi no VF1LZLF0652048305”

1.İhale Tarihi : 26/03/2021

2.İhale Tarihi

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