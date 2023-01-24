2014 model Opel Astra marka araç mahkemeden satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, 06 FE 7999 Plakalı , 2014 Model , OPEL Marka , ASTRA NOTCHBACK Tipli , A16XER20TK9230 Motor No’lu , W0LPD5ED0EG039082 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Motor Gücü 85HP , Motor Hacmi 1598 cm3 , Rengi Beyaz , ARAÇ ATESTAŞ OTOPARKINDA (Bahçekapı mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 287/1 Şaşmaz/Ankara) BULUNMAKTADIR. Şasi Numarasının WOLPDSED0EG039082 olduğu, Opel marka Astra 1.6 Edition tipinde 2014 model AA Sedan, Manuel vites, Beyaz renkte, Benzinli ,Hususi otomobil olduğu, Aküsü boşalmış olduğundan Km nin ne olduğunun görülemediği, Aracın motor ve şanzıman hakkında gözlemden öte, yeterli bilgi edinilemediği, Araca 2015/50/R17 Ebatlarında 2013 tarihli yazlık dört lastiğinin bulunduğu, Aracın koltukları yıpranmış, yırtılma ve sökük şeklinde deformasyon ve aşınmalar ortaya çıkmış bulunduğu, Ön koltukların, koltuk başlarının bulunmadığı, Aracın Sağ ön tarafından kazalanıp, tamponun bu kısmı ve sağ ön çamurluğunun hasarlanmış, yerinden sökülmüş olan sağ ön çamurluk davlumbazının araç içinde arka koltukların üzerinde bulunduğu, Sürücü kapısı alt kısımlarında yer yer içe doğru göçükler olup yine bu bölgede maşbiyelde küçük yer yer boya dökülmeleri gözlendi, Tamponlarda kısmi sürtme izleri olup, genel anlamda kaportanın iyi durumda olduğu,

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2023 – 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2023 – 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2023 – 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2023 – 10:02

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