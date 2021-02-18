2014 model Honda Accord icradan satılacak

İzmir 15. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2014 model Honda Accord marka araç satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.
Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:
“34KP8155 Plakalı , 2014 Model , HONDA Marka , ACCORD 2.0 EXECUTİVE OV Tipli , R20A35080002 Motor No’lu , JHMCU1600FC200019 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Gücü 115HP , Motor Hacmi 1997cm3 , Rengi Beyaz “
1.İhale Tarihi : 13/04/2021
2.İhale Tarihi : 25/05/2021
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