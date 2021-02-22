2014 model FIAT Doblo icradan satılacak

“44 PP 065 Plakalı, 2014 Model, FIAT Marka, DOBLO 1.3 Mjet Dynamıic Tipli, 263A20005357499 Motor No’lu, NM426300006160177 Şasi No’lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz, ARACIN ANAHTARI OLMADIĞINDAN MOTOR NUMARASI VE KM BİLGİLERİ TESPİT EDİLEMEMİŞTİR. ARACIN LASTİKLERİ YAZLIK OLUP %20 LASTİK DURUMUDUR. STEPNE MEVCUTTUR.ARACIN ÖN CAMI ÇATLAKTIR. ÖN KAPUT UÇ KISMINDA HAFİF GÖÇÜK VE DALGALI YAPI VARDIR. SAĞ ÖN ÇAMURLUK HAFİF İÇE GÖÇMÜŞTÜR. ÖN TAMPON – ÇAMURLUK BAĞLANTI YERLERİNDE AYRIKLIK VARDIR.”



1.İhale Tarihi : 30/03/2021



2.İhale Tarihi : 27/04/2021



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