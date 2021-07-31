2014 model Citroen icradan satılacak

İstanbul Anadolu 24. İcra Dairesi, tarafından açık artırma ilanı ile 2014 model Citroen marka araç satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.
Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:
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“34VV3947 Plakalı , 2014 Model , CITROEN Marka , 10JBFM3176145 Motor No’lu , VF7DD9HP0EJ782231 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 34VV3947 PLAKALI CİTROEN MARKA 2014 MODEL BEYAZ RENK C-ELYSEE EXCLUSIVE 1,6 HDI CİNSLİ AA SEDAN OTOMOBİL RUHSAT YOK, ANAHTAR VAR, MOTOR SİLİNDİR HACİMİ 1.560 CC-92HP ARAÇ AKÜSÜ YETERSİZ OLDUĞUNDAN KM HESAPLANAMADI”
1.İhale Tarihi : 01/09/2021
2.İhale Tarihi : 21/09/2021
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