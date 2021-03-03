2014 model Audi icradan satılacak

Kahramankazan İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2014 model Audi araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“34AS8136 Plakalı , 2014 Model , AUDI Marka , SEDAN 2,0 TDI Tipli , CJC243072 Motor No’lu , WAUZZZ8KXEA106039 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Yarı otomatik , Çekiş Tipi Önden çekiş , Rengi Beyaz ,Aracın ruhsatı bulunmamaktadır. Anahtarları mevcuttur. Aküsü zayıf olduğundan araç yerinde çalıştırılamamıştır. Kilometresi tespit edilememiştir. Aracın ana iskeletinde ve şasisinde ağır hasar bulunmamaktadır. Aracın motor aksamının hasarsız ve dış görünüş itibariyle kullanılabilir, ancak bakımsız durumda olduğu ve yağ kaçaklarının bulunduğu değerlendirilmiştir. Aracın iç aksamında; ön göğsün sağlam durumda olduğu, iç aksamının hasarsız, ancak; koltuk döşemelerinin yoğun lekeli, taban kesimlerinin bakımsız durumda bulunduğu görülmüştür. Orijinal teybi mevcuttur.”

1.İhale Tarihi : 15/04/2021

2.İhale Tarihi : 03/05/2021

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