2014 model Audi 8v icradan satılacak

Beypazarı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2014 model Audi 8v marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“06DHG66 Plakalı , 2014 Model , AUDI Marka , 8V Tipli , CRK236790 Motor No’lu , WAUZZZ8V5FA078596 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , MotorNo CRK236790 Şasi No WAUZZZ8V5FA078596’dır. Aracın dış aksam durumunun iyi olduğu, belirgin bir kusur ve büyük hasar görünmemektedir. Değer tespiti istenilen araç üzerinde yapılan incelemede aracın kontak anahtarı var,motorun sesli muayenesi yapılmıştır. Motor kaputu açılıp bakıldığında aracın, motor, şanzuman, akü, radyatörler ile diğer mekanik, elektrik ve yürüyen aksamı üzerinde mevcut olup orjinal yapısını korumaktadır.”

1.İhale Tarihi : 25/02/2021

2.İhale Tarihi : 15/03/2021

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